Ministrantenaufnahme in Nasgenstadt

In einem feierlichen Gottesdienst mit Vikar Sauer wurden kürzlich an einem Sonntag drei neue Ministranten/Innen aufgenommen: Matthes Finter, Hanna Wörz und Nina Rauh, nicht anwesend. Drei wurden für fünf Jahre Dienst am Altar geehrt: Anna Rieder, Tamara Ruß und Felix Rauh. Geehrt für zehn Jahre und gleichzeitig verabschiedet wurde Marius Kräutle. Vikar Saur bedankte sich bei allen und betonte, dass der Dienst am Alter was ganz Besonderes ist. Auch die Kirchengemeinde bedankt sich bei allen Geehrten und den neuen Ministranten für ihr Engagement das ganze Jahr über. Den neuen Minis ganz viel Freude und Spaß beim Ministrieren und hoffentlich viele Jahre als Ministrant/In.

Die neuen Erstkommunionkinder mit ihren Familien wurden zu diesem Gottesdienst eingeladen, freuten sich über die Einladung. Die Minis luden wie schon viele Jahre zum anschließenden Frühstück bei Kaffee und Zopfbrot ein, was gerne angenommen wurde. Marita Zimmerman war dafür zuständig. Paul Kinzelmann stieg mit allen Interessenten auf den Kirchturm hoch, alle waren beeindruckt. Hildegard Ströbele bedankte sich bei allen, die teilnahmen und bei den Organisatoren. Ein schönes Fest.