Ministrantenaufnahme in Kirchen

In der Pfarrgemeinde St. Martinus in Kirchen wurden am Sonntag, 29. Oktober, Aufnahmen, Ehrungen und Verabschiedungen von Ministranten vorgenommen. Während dem Gottesdienst wurden fünf neue Ministranten durch Vikar Martin Saur aufgenommen.

Die neuen Ministranten heißen: Sarah Wollwinder, Finn Burger, Vincent Metzler, Samuel Hirninger und Nils Wallberg.

Die Ehrungen und Verabschiedungen wurden von den Oberministranten durchgeführt: Für fünf Jahre Ministrantendienst wurde Selina Haberbosch geehrt. Verabschiedet wurde Julia Haberbosch für acht Jahre Ministrantendienst, die seit dem Jahr 2021 auch als Oberministrantin tätig war. Ebenfalls verabschiedet wurde Lina Leichtle für zwei Jahre Ministrantendienst.

Im Anschluss an den Gottesdienst fand ein gemeinsames Essen mit anschließenden Spielen statt.