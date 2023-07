Ministranten Kirchbierlingen bekommen Verstärkung

Am vergangenen Sonntag fand während der Sonntagsmesse in der St. Martinus Kirche in Kirchbierlingen die Ministrantenaufnahme statt. Dabei hat Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda zehn neue Ministranten begrüßt und in die Schar der Ministranten aufgenommen.

Pfarrer Jean de Dieu hat sich sehr über die große Zahl an neuen Ministranten gefreut. Er erklärte den Ministranten die liturgischen Gegenstände, mit denen sie in Zukunft dem Priester dienen werden, wie zum Beispiel Weihrauch und Schiffchen, Kreuz und Fahnen, Leuchter sowie die Gaben für die Gabenbereitung. Zudem bekam jeder neue Ministrant von Pfarrer Jean de Dieu eine Medaille umgehängt, die er zuvor weihte, sowie von den Oberministranten Noah Schirmer und Veronika Egle einen Ministrantenausweis.

Zu den neuen Ministranten gehören: Emilia Auer, Lisa Fähnle, Hannah Fischer, Paul Goller, Emma Maier, Mona Maier, Marlene Ochs, Magdalena Ried, Jana Scheffold und Lotta Schmucker. Besonders freute sich Pfarrer Jean de Dieu, dass er Antonia Egle für fünf Jahre, Jonas Egle für zehn Jahre und Patrick Betz für 15 Jahre Ministrantendienst ehren durfte. Er lobte ihren Einsatz und bedankte sich bei ihnen.

Leider musste er Johanna Egle nach zwölf Jahren Ministrantendienst verabschieden. Sie war jahrelang Obermini und in der Leiterrunde tätig. Er lobte ihr Engagement und bedankte sich bei ihr für ihren Einsatz. Die geehrten Ministranten bekamen von den aktuellen Oberminis eine Urkunde und ein kleines Dankeschön überreicht.

Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich alle Ministranten im Jugendhaus und hielten ihre alljährliche Hauptversammlung ab. Hierbei wurden unter anderem die fleißigsten Ministranten geehrt. Nach der Hauptversammlung wurde noch gemeinsam gespielt und gegrillt.