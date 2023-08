Merklinger Kinder toben mit viel Feuereifer durch die Halle

Die TVM–Tischtennisabteilung richtete im Rahmen des Schüler–Ferienpogramms der Gemeinde Merklingen einen gut besuchten und sehr unterhaltsamen Tischtennis–Schnupperkurs aus.

Zehn Kinder fanden sich dazu in der Sporthalle ein und wurden vom überaus erfahrenen Tischtennis–Betreuer–Team herzlich in Empfang genommen. Die Jugendlichen waren von Beginn an mit einem wahren Feuereifer und sehr engagiert bei der Sache. Dabei gelang es den Merklinger Übungsleitern mit einer gut abgestimmten Mischung aus Spaß, Spiel und Wettkampf ein tolles Angebot zu offerieren.

Zu Beginn mussten Luftballons mit beiden Händen durch die Halle, den Bodenlinien entlang und über Bänke balanciert werden. Daran anschließend ging es um Schnelligkeit, Kondition und Ausdauer. Alle Jugendlichen waren mit viel Begeisterung bei der Sache und versuchten sich immer wieder gegenseitig zu übertrumpfen. Nach einer kurzen Trink– und Verschnaufpause war Zielgenauigkeit gefragt. Hierzu wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen eingeteilt. Die Teams mussten im Wettkampf mit Gummibällen Hütchen von einer Langbank schießen. Nach drei Durchgängen war Koordination, Bewegung, Gleichgewicht, Orientierung und Schnelligkeit gefragt. Jetzt sollten die Teams den Tischtennisball, auf dem Tischtennisschläger liegend, durch Slalomparcours balancieren, ehe noch eine Zielübung mit verschieden großen Bällen anstand, die in Kästen geworfen werden mussten.

Dann war für alle Teilnehmer eine weitere kleine Trinkpause angesagt, bevor es nun endlich an den Tischtennistischen ans Eingemachte ging. Dabei konnten die schon gemachten Übungen und Erfahrungen eingesetzt und vervollkommnet werden. Wirklich alle waren mit viel Leidenschaft bei der Sache. Als der Schnupperkurs dann pünktlich um 20 Uhr, nach viel zu schnell vergangenen eineinhalb Stunden, zu Ende ging, war allenthalben großes Bedauern zu vernehmen. Die TVM–Tischtennisbetreuer verabschiedeten die Jugendlichen mit dem Versprechen, auch im kommenden Jahr wieder ein Ferienprogramm für die Kinder anzubieten.

Bereits ab Mitte September aber bietet die Tischtennisabteilung, jeweils montags und mittwochs ab 18.30 Uhr, wieder für alle Kinder das Tischtennistraining für Freizeitsportler und den Mannschaftsspieler an. Hierzu sind alle Mädchen und Jungen sehr herzlich willkommen.