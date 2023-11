Nach nur knapp sechs Monaten Bauzeit geht der E-Ladepark auf dem P&R-Platz am Bahnhof Merklingen-Schwäbische Alb am 1. November 2023 offiziell in Betrieb. Insgesamt 259 der 430 Parkplätze sind mit leistungsstarken E-Ladesäulen ausgestattet.

Hier können Fahrzeuge mit umweltfreundlichem und durch die PV-Überdachung lokal erzeugtem Strom geladen werden. Damit steht der weltweit größte E-Auto-Ladepark nun auf der Alb und schlägt sogar den bisherigen Spitzenreiter in der chinesischen Millionenmetropole Chenzhen.

Den Grundsatzbeschluss für den E-Ladepark fasste der Verband Region Schwäbische Alb bereits im Frühjahr 2022. Beim Bau des P&R-Platzes wurden alle hierfür erforderlichen Vorbereitungen getroffen.

Die Installation der Photovoltaik-Überdachung und der Ladesäulen startete Mitte Mai dieses Jahres. Dank einer hervorragenden Zusammenarbeit aller beteiligter Planer und Firmen konnte der Zeitplan für die Fertigstellung eingehalten werden.

Projekt kostet mehr als 4 Millionen Euro

Ermöglicht hat dieses Projekt insbesondere der Zuschuss in Höhe von 75 Prozent der Baukosten, in Höhe von rund vier Millionen Euro, aus dem LGVFG-Programm des Landes Baden-Württemberg, für den Verbandsvorsitzender Klaus Kaufmann sehr dankbar ist. „Es ist uns wichtig, dass unsere P&R-Anlage am Bahnhof Merklingen für die Zukunft bestens gerüstet ist.

Dieser größte Solarcarport seiner Art trägt in besonderem Maße zu einer nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität auf der gesamten Laichinger Alb bei.“

Kaufmann selbst war am Termin am Dienstagnachmittag verhindert und wurde von Nellingens Bürgermeister Christoph Jung vertreten, welcher die Gäste begrüßte, durch den Nachmittag führte und die Positionen des RSA den Anwesenden nochmals näher brachte.

Mobilität muss vernetzt gedacht werden. Der Bahnhof Merklingen ist ein Vorzeigeprojekt für die Verkehrswende. Elke Zimmer

ÖPNV und Idndividualverkehr kommen zusammen

Gemeinsam mit Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer und Landrat Heiner Scheffold, den Mitgliedern der Verbandsversammlung sowie Vertretern der Planungsbüros und der ausführenden Unternehmen wird der Ladepark am 31. Oktober 2023 eingeweiht.

Staatssekretärin Zimmer betonte: „Mobilität muss vernetzt gedacht werden. Der Bahnhof Merklingen ist ein Vorzeigeprojekt für die Verkehrswende. Das bestehende Park-and-Ride-Angebot wird jetzt durch die neuen Ladestationen noch attraktiver. Die Photovoltaikanlagen liefern hierfür klimaschonende Energie ‐ und das ohne zusätzlichen Flächenverbrauch. Der Bahnhof ist damit ein Vorbild, wie entlang der bestehenden Infrastruktur die Energie-wende umweltschonend vorangetrieben werden kann.“

Der Verband Region Schwäbische Alb ist sicher, dass der Bahnhof Merklingen mit seiner topmodernen Ausstattung allen Bürgerinnen und Bürgern der Region beste Möglichkeiten bietet, auf die Elektromobilität umzusteigen und somit aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Durch die Kombination von öffentlichem Nahverkehr und Elektromobilität steht insbesondere für die Pendlerinnen und Pendler am Bahnhof eine nachhaltige Alternative zum Individualverkehr zur Verfügung.

Gemeinsam mit Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer und dem Landrat des Alb-Donau-Kreises, Heiner Scheffold, drückten die Bürgermeister der Region den Startknopf für den neuen E-Ladepark am Bahnhof Merklingen auf der Schwäbischen Alb. Insgesamt gibt es aktuell 259 Ladepunkte, die von einer eigenen Solaranlage gespeist werden. (Foto: Drenovak )

Zukunftsprojekte können realisiert werden

Das Betonte auch Verkehrsstaatssekretärin Elke Zimmer. Der Bahnhof sei bereits mit seiner Inbetriebnahme im vergangenen Jahr das verkehrstechnische Vorzeigeprojekt der Region gewesen und sei es dank der nun entstandenen Anlage mit Ladepark und Solaranlage jetzt noch mehr.

„Ich denke, dass noch mehr Menschen dazu übergehen werden E-Fahrzeuge zu kaufen, wenn eine solche moderne Infrastruktur hergestellt wird.“ Der Ladepark sei ein gutes Beispiel dafür, dass auch zunächst unrealistisch erscheinende Zukunftsprojekte realisiert werden können, wenn alle an einem Strang ziehen würden und man „unkonventionell denken“ könne.