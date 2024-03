Der Bahnhof Merklingen - Schwäbische Alb und die gute Autobahnanbindung an die A8 sorgen sicherlich dafür, dass die Laichinger Alb für Touristen, Arbeitnehmer und Unternehmen noch interessanter ist. Aber einige Gemeinden sind bei dem Bauprojekt auch teure Verpflichtungen eingegangen.

Dornstadt hat die meiste Brücken

Für den Ausbau der A8 sowie den Neubau der Bahnstrecke Wendlingen-Ulm sowie des Bahnhofs mussten einige Brücken für den landwirtschaftlichen Verkehr sowie für die Kreis- und Landesstraße verändert oder neu gebaut werden. Nun stehen jedoch die ersten Hauptprüfungen der Brücken an. Die Kosten müssen nun die Gemeinden übernehmen, auf deren Gemarkung die jeweilige Brücke steht: Die Gemeinde Nellingen ist für ein Bauwerk zuständig, die Gemeinde Merklingen für drei und die Gemeinde Dornstadt hat mit fünf am meisten.

Für jeden der Kreuzungspunkte wurde 2018 zwischen den Gemeinden als Straßenbaulastträger der Wege und der DB Netz AG eine Vereinbarung abgeschlossen. Wie Bürgermeister Sven Kneipp erklärt, sieht es das Eisenbahngesetz vor, dass die jeweiligen Brückenbauwerke nach der Fertigstellung wieder an die Gemeinden zurückgegeben werden. Das beinhaltet unter anderem die Art und den Umfang der durchgeführten Maßnahmen, Kosten und Maßnahmen, die mit dem Besitzübergang verbunden sind.

Aber auch die Verpflichtung zum Erhalt und der Überprüfung der Bauwerke für eine theoretische Nutzungsdauer von 70 Jahren ist in der Vereinbarung geregelt. Die Gemeinden erhielten, nachdem die Brücken fertig waren, eine Ablöserechnung und einen entsprechenden Ablösebetrag mit dem die Kosten für die Überprüfungen gedeckt werden sollen.

Hohe Kosten für Prüfungsarbeiten

Wie Bürgermeister Christoph Jung in der jüngsten Ratssitzung erklärt, würden die durchschnittlichen Kosten für die Prüfung einer Brücke einzeln knapp 26.400 Euro betragen. Die Gemeinde Dornstadt hat sich nun mit den beiden Gemeinden Nellingen und Merklingen ausgetauscht und schlägt eine gemeinsame Vergabe der Hauptprüfungen vor. Der Vorschlag an die Ratsmitglieder der Kommunen lautete nun, dass man die Überprüfung interkommunal und unter Federführung des Bau- und Umweltsamts der Gemeinde Dornstadt durchführt.

So könnte einiges an Kosten gespart werden. Die hohen Kosten sind beispielsweise auf den Einsatz von Prüftrupps in Tag- und Nachtschicht, Prüfberichte, Zugangstechnik und Verkehrssicherung sowie spezielle Geräte zurückzuführen. Durch das Ingenieurbüro Müller aus Ulm wurden bereits zwei Angebote eingeholt: Zum einen die Prüfung ausschließlich für die Gemeinde Dornstadt und zusätzlich ein Angebot für die Arbeiten in allen drei Gemeinden. Wie die Angebote zeigen, ist die Vergabe im Verbund günstiger. Die Gemeinde Merklingen muss dafür 78.000 Euro im Haushaltsplan einkalkulieren und die Gemeinde Nellingen fast 18.900 Euro.

Die Ratsmitglieder beider Gemeinden entschieden sich aufgrund der Wirtschaftlichkeit für die interkommunale Zusammenarbeit mit der Kommune Dornstadt.