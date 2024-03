Wie in den meisten Kommunen mussten sich jüngst die Ratsmitglieder in Merklingen mit ihrem Haushalt beschäftigen. Nach vier Jahren Schuldenfreiheit wird die Pro-Kopf-Verschuldung im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich auf 238 Euro pro Kopf ansteigen. So steht die Gemeinde finanziell da und das sind die größten Projekte, die umgesetzt werden sollen.

Viele Projekte im Jahr 2024

An Themen, die in der Gemeinde Merklingen im Jahr 2024 angegangen werden müssen, mangelt es nicht, jedoch an Geld. Das wurde bereits in den Vorberatungen zum Haushalt deutlich. Losgehen soll es in diesem Jahr beispielsweise mit der Ausschreibung der Aufträge für die Sanierung der Nellinger Straße und den ersten Bauarbeiten. Ebenso soll ein neues Vorauseinsatzfahrzeug für die Feuerwehr angeschafft werden. Außerdem soll es beim Ausbau der Windkraft vorangehen und die Planungen für die Erweiterung der Kinderbetreuung für eine U3-Gruppe in der Dorfmitte stehen ebenfalls auf der Agenda.

Auf der To-do-Liste stehen des Weiteren die Vermarktung der Grundstücke im Machtholsheimer Weg III, die Betonsanierung der Kläranlage, die Brückenprüfungen entlang der neuen Bahnlinie, der Abschluss der kommunalen Wärmeplanung, der Einbau eines Elektroverteilers, die Befahrung der Abwasserkanäle und womöglich die Erweiterung der Grundschule, um für die Ganztagesbetreuung, die ab 2026 gilt, startklar zu sein.

Zu den Einnahmen der Gemeinde erklärt Bürgermeister Sven Kneipp: „Die größten Brocken machen hier die Einkommenssteuer mit 43 Prozent aus und die Gewerbesteuer mit 41 Prozent. Diese beiden Einnahmequellen sind also elementar für unsere Handlungsfähigkeit. Einnahmen wie die Umsatzsteuer oder die Grundsteuer A und B sind hier fast etwas zu vernachlässigen.“ An ordentlichen Erträgen rechnet Kämmerin Manuela Uebele mit knapp 5,7 Millionen Euro. Demgegenüber stehen jedoch Aufwendungen in Höhe von knapp 6,6 Millionen Euro. Es besteht also eine Differenz von fast 937.000 Euro. Nicht verwunderlich ist daher eine vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 Euro.

Gewerbesteuer liegt bei 1,4 Millionen Euro

Die Gewerbesteuer wird dieses Jahr voraussichtlich rund 1,4 Millionen Euro einbringen. „Hier hoffen wir aber auf stabile Einnahmen“, so Uebele. Bei den Schlüsselzuweisungen kann die Gemeinde in diesem Jahr mit voraussichtlich 124.000 Euro rechnen. Im vergangenen Jahr waren dies noch 345.800 Euro. Als Grund führt Uebele auf, dass die schwankende Entwicklung in der sogenannten Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl hierfür verantwortlich sind.

Diese Schwankungen behindern zudem eine langfristig kontinuierliche und stabile Haushaltswirtschaft. Hier muss die Gemeinde nun möglichst sparsam wirtschaften und, sofern es möglich ist, entsprechende Rücklagen generieren, die einen Ausgleich ermöglichen. Dennoch rechnet Uebele 2025 wieder mit mehr Zuweisungen.

An ihren freiwilligen Leistungen wie der Vereinsförderung oder dem Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr will die Gemeinde jedoch trotz der angespannten finanziellen Situation nicht sparen. Gerade bei der Feuerwehr falle der Ertrag mit 28.900 Euro natürlich sehr gering aus. Kneipp betont dennoch, wie wichtig die Feuerwehr ist. „Die Kosten sind natürlich höher, aber bei ihren Aufgaben geht es nicht darum, Gewinn zu machen. Unsere Feuerwehr hat mit 63 Einsätzen im vergangenen Jahr eine großartige Arbeit geleistet.“

Kosten für Betreuungspersonal enorm

Die Kosten für das Betreuungspersonal im Kindergarten belasten den Haushalt ebenfalls ordentlich: Sie liegen durch die gestiegenen Gehälter bei fast 1,8 Millionen Euro. Mit dem Zuschuss in Höhe von etwas mehr als 955.000 Euro sowie den Elternbeiträgen können jedoch nur 46,83 Prozent der Kosten abgedeckt werden. „Das ist wahnsinnig viel Geld, aber eine gute Kinderbetreuung ist sehr wichtig“, so Kneipp. Die Hoffnung, dass die Gemeinden durch Bund und Land in diesem Punkt sowie bei der Finanzierung anderer Pflichtaufgaben unterstützt werden, sei groß und auch das sei dringend notwendig. Der Gemeinderat stimmte dem Haushalt für das Jahr 2024 zu.