Ein Jahr gibt es den Bahnhof in Merklingen nun schon. Gerade mit den Busverbindungen zum Bahnhof gibt es noch immer Probleme. Dennoch blicken die Bürgermeister und Mitglieder des Verbands Region Schwäbische Alb (RSA) positiv in die Zukunft und sind sogar von einer Verbesserung der Busfahrpläne überzeugt.

Bahnhof wird immer mehr genutzt

Klaus Kaufmann, Laichingens Bürgermeister und RSA-Vorsitzender sagt: „Die große Vorfreude der Menschen in unserer gesamten Region auf den Bahnhof noch bis vor einem guten Jahr ist in Freude über die hervorragende Verkehrsanbindung für unsere Region übergegangen. Denn inzwischen, also seit genau einem Jahr, kann die Schienenverbindung genutzt werden und gehört bereits für viele zum Alltag. Aber auch Gäste aus Ulm und der Region Stuttgart erfreuen sich an der schnellen Verbindung in eine tolle Region wie der unseren, die allen Besuchern viel zu bieten hat.“

Seit April werde auch der P+R-Platz am Bahnhof rege genutzt und die Nutzerzahlen steigen von Monat zu Monat an, so Kaufmann. Ebenso sehe es bei Bahnfahrern aus, die mit Bussen zum Bahnhof gelangen. Der Bürgermeister erklärt, dass der Bahnhof den ÖPNV in der Region, aber auch darüber hinaus „geradezu in nie gekannte Sphären katapultiert“. Dennoch gibt es noch immer ein paar Schwierigkeiten, die Kaufmann sieht und benennt: „Probleme, die es in der Anfangsphase hier und da gab und zum Teil auch noch gibt, konnten behoben oder zumindest deutlich verbessert werden. Dadurch steigt die Nutzung der Züge zusätzlich. Insgesamt sind wir über die Entwicklung sehr erfreut und arbeiten stetig an Verbesserungen zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Göppingen und dem Land Baden-Württemberg sowie der Deutschen Bahn.“

Positive Entwicklung in Zukunft erwartet

Für die Zukunft prognostiziert der RSA-Vorsitzende weiterhin eine positive Entwicklung. Kaufmann ist überzeugt, dass der Fahrplanwechsel im Dezember 2025 und die damit verbundene Direktverbindung der Regionalzüge vom Bahnhof Merklingen bis zum Hauptbahnhof Stuttgart zu weiteren Verbesserungen für Fahrgäste führen. Das bringe auch weitere positive Effekte mit sich: In der Folge werden die Busfahrpläne angepasst, sodass die Umsteigezeiten nicht mehr so knapp ausfallen sollten, erklärt der Bürgermeister.

Es ist normal, dass man auf Schwierigkeiten wie Verspätungen, Zug- oder Busausfälle angesprochen wird. Sven Kneipp

Eine ebenso positive Bilanz zieht Merklingens Bürgermeister Sven Kneipp: „Ich bin wirklich begeistert, dass unser Bahnhof so gut angenommen wird. Insbesondere wenn wir bedenken, dass es ein Vorbetrieb und bisher nicht der Regelbetrieb ist.“ Auch er habe schon bemerkt, dass die Anzahl der parkenden Fahrzeuge auf dem P+R-Platz am Bahnhof stetig zunimmt. Insbesondere in den Ferien und an Wochenenden zeichne sich eine Zunahme der Fahrgastzahlen ab. „Der Bahnhof wird auch viel für Freizeitaktivitäten genutzt. Das hatten wir uns auch so erhofft und dass der Bahnhof auch von den Bürgern der Gemeinden auf der Alb mehr genutzt wird.“

In der Regel positive Rückmeldungen von Bürgern

Seitens der Bürger erhalte er in der Regel ebenfalls positives Feedback. „Es ist normal, dass man auf Schwierigkeiten wie Verspätungen, Zug- oder Busausfälle angesprochen wird.“ Ihm sei es wichtig, dass solche Probleme kommuniziert werden. Dennoch hat man hier nur bedingt Einfluss. Dennoch ist auch die Gemeinde sehr bemüht, dass sich hier noch einiges verbessert. Kneipp sagt: „Wir haben in manchen Dingen dennoch etwas Einfluss. Wir haben etwa einen Mitarbeiter, der für die Pflege des Bahnhofs zuständig ist, und auch der Bauhof unterstützt ihn hier. Wenn von unserer Seite her etwas nicht gut läuft, können wir das rasch abstellen.“

Die positiven Effekte durch den Bahnhof werden sich auch für die Raumschaft hier in den nächsten Jahren noch mehr bemerkbar machen, so der Merklinger Bürgermeister. „Es hat sich gelohnt, dafür zu kämpfen und einzutreten. Mit dem Bezahlsystem für den P+R-Platz, der Überdachung, den nun installierten PV-Anlagen und den Ladepunkten wurde nun ebenfalls einiges an Entwicklungsschritten umgesetzt. Das ist eine tolle Leistung, auch von unserem Vorsitzenden und den Mitarbeitern“, sagt Kneipp. Dass die Gemeinschaft der Gemeinden hier an einem Strang gezogen hat, sei ebenfalls bemerkenswert.

Zufrieden über die bisherige Entwicklung zeigt sich Bürgermeister Christoph Jung. Er erzählt, dass er selbst auch öfter mit dem Zug fährt: „Ich selbst nutze den Bahnhof häufig für Fahrten nach Ulm und Stuttgart und stelle dabei immer wieder fest, dass dieser Bahnhof für unsere Region zu einem zentralen Verkehrsknotenpunkt geworden ist.“

Probleme werden von Zuständigen angegangen

Die Frequenz am Bahnhof nehme, so sein persönlicher Eindruck, ebenso von Monat zu Monat zu. Das nehme er sowohl bei der Zahl der Fahrgäste, der Nutzung des ÖPNV und des P+R-Platz wahr. Jung sagt: „Für die Zukunft bin ich mehr als optimistisch und rechne mit einer weiter steigenden Akzeptanz. Meine Erwartungen wurden daher voll erfüllt.“ Dennoch sieht auch Jung noch etwas Verbesserungsbedarf. Was die ÖPNV-Anbindung betrifft, so müsse die Taktung einzelner Verbindungen noch besser abgestimmt werden. „Auch hier nehme ich wahr, dass der Landkreis gemeinsam mit den Beförderungsunternehmen stetig an einer Optimierung arbeitet“, erklärt der Bürgermeister. Bislang sei der Mehrwert zwar noch nicht quantifizierbar, jedoch höre er von umliegenden Unternehmen viel Positives über die Wirkungen des Bahnhofs. Christoph Jung sagt: „Kurzum: Der Bahnhof ist bei den Menschen und Betrieben auf der Laichinger Alb hervorragend angenommen worden. Er ist ein Identifikationsobjekt - er ist, ,unser’ Bahnhof.“