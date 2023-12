Merklinger Advenstmarkt mit After-Adventsmarkt-Party am Samstag

Der Adventsmarkt in Merklingen findet statt am Samstag, 9. Dezember, von 15 Uhr bis 21 Uhr. Veranstalter des Marktes in der Ortsmitte sind Merklinger Vereine. Unter anderem gibt es ein Ponyreiten, Kutschfahrten, Bilderbuchgeschichten und ein Gewinnspiel. Dabei sind auch die Merklinger Notenhüpfer.

Während und nach dem Merklinger Adventsmarkt ist auch die Kulturgemeinschaft Merklingen wieder mit zwei Programmpunkten dabei. Das teilte der Verein mit. Ab 15 Uhr werden in der Merklinger Kirche neue und alte Weihnachtsspielzeuge ausgestellt. Es gibt Kinderkaufläden, Puppenstuben und Bauernhöfe zu bestaunen. Ab 20.30 Uhr startet wenige Meter von der Dorfmitte entfernt im Stadel von Pius in der Neugasse wieder die offizielle Afterparty. Vor dem Stadel sorgen Lichtspiele und ein wärmendes Feuer für Feierstimmung.