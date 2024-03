Vielerorts gibt es zur Mülltrennung verschiedene Container für Glas und Altpapier. Das gab es in der Vergangenheit ebenso in Merklingen an verschiedenen Orten. Da die Sammelplätze jedoch nach kurzer Zeit eher Müllhalden ähnelten, wurden die Container schließlich auf dem Werkstoffhof platziert. Gerade für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind, ist das jedoch eine kleine Weltreise.

Container für Altglas und Papier mehrmals umgezogen

In Merklingen waren die Container für Glas, Papier sowie Altkleider an verschiedenen Orten platziert. Diese wurden, nachdem gegenüber dem Backhaus ein Haus abgerissen und ein neues erbaut wurde, in den Panoramaweg verlegt. Schließlich wurde der Containerstandort aufgrund der Lärmbelästigung für die Anwohner an den Friedhof verlegt.

Sogar ein altes Aquarium wurde dort einfach abgestellt und musste von unseren Bauhofmitarbeitern entsorgt werden. Bürgermeister Sven Kneipp

Da es hier über einen längeren Zeitraum wiederholt zu erheblichen Vermüllungen durch illegal abgelagerten Sperrmüll, Hausmüll sowie Sondermüll kam, entschied sich der Gemeinderat im September 2020 nach einer ausführlichen Diskussion dafür, die Container auf den Werthof zu verlegen. „Sogar ein altes Aquarium wurde dort einfach abgestellt und musste von unseren Bauhofmitarbeitern entsorgt werden“, erläutert Bürgermeister Sven Kneipp.

Seitdem die Container am Wertstoffhof stehen, wurde schon mehrmals seitens der Bürger der Wunsch für einen zusätzlichen Glascontainer in der Dorfmitte geäußert. Erst jüngst wurde Bürgermeister Sven Kneipp beim Seniorenkreis darauf angesprochen. In einigen Gemeinden im Landkreis Göppingen wie in Bad Ditzenbach, Gammelshausen, Ditzingen, Rechberghausen oder Zell werden derzeit in puncto Altglassammlung neue Wege gegangen: Dort gibt es nämlich seit jüngstem sogenannte Unterflur Container. Die Vorteile: Die Systeme ermöglichen eine nahezu geräuschlose Entsorgung und zum anderen reduziere sich dadurch, zumindest je nach Standort sowie der sozialen Kontrolle durch die Allgemeinheit, auch die Ansammlung von wildem Müll.

Bürger wünschen sich Glascontainer im Ort

Derzeit gebe es zwei Hersteller, die solche Produkte in ähnlicher Weise produzieren. Im Landkreis Göppingen hat der dortige Abfallwirtschaftsbetrieb den Neubau und den Umbau der Container bezuschusst. Das günstigste Angebot für drei Unterflurglascontainer für Weiß-, Grün- und Braunglas bei der Gemeinde Gammelshausen lag im Herbst 2023 bei insgesamt 25.190 Euro brutto. Darin nicht enthalten sind die bauseitigen Tiefbauarbeiten, die gegebenenfalls nach einem Vorortgespräch mit dem Hersteller durch den gemeindlichen Bauhof ausgeführt werden können. Die Kosten für die Tiefbauarbeiten seien noch nicht bekannt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Darin ist ebenfalls zu lesen: „Aus Sicht der Gemeindeverwaltung stellt das dargestellte unterirdische Glassammelsystem gegenüber den herkömmlichen Glascontainern einen hohen technischen Fortschritt mit deutlichen Vorteilen hinsichtlich Ästhetik, Barrierefreiheit, Müllvermeidung, Lärmreduktion und damit auch der nachbarlichen Zufriedenheit dar.“ Ein solches System könne sogar in der Dorfmitte vorteilhaft sein. Als Vorteile für die Gemeinde nennt die Verwaltung, dass ausreichend öffentliche Flächen für die Umsetzung zur Verfügung stehen, der Zugang barrierefrei zugänglich ist und auch die „soziale Kontrolle“ gewährleistet sei und somit hoffentlich Menschen, die sonstigen Unrat abstellen wollen, abschreckt. Zudem sei die Lage auch für die Leerungen gut geeignet.

Gemeinderäte diskutieren über Vor- und Nachteile

„Nun ist die Frage, ob Sie sich so etwas auch für Merklingen vorstellen könnten und ob wir diese Idee weiter verfolgen sollen“, so Kneipp. Brigitte Burkhard sagt: „Ich finde, das ist eine gute Idee und eine interessante Lösung.“ Sie schlägt außerdem vor, ob man hier nicht mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis sprechen könne, um eine Art Pilotprojekt zu starten. Martin Gröh erklärte, dass die Kosten dafür mit der Änderung der Zuständigkeit für die Abfallentsorgung an das Landratsamt ja eigentlich dort anzusiedeln seien.

Ob die Lärmbelästigung mit so einem System wirklich niedriger sei sahen Hans-Jürgen Betz und Lea Moll noch kritisch. Das sollte man sich einmal direkt vor Ort ansehen. Bürgermeister Sven Kneipp erwiderte, dass ein Besuch vor Ort kein größeres Problem sei. Christoph Salzmann erläuterte noch, dass der Standort in der Ortsmitte womöglich nicht ganz optimal sei, da für einige, die doch etwas am Rande der Gemeinde wohnen, trotzdem einen weiten Weg hätten.

Weitere Informationen und Angebote werden eingeholt

Martin Gröh schlug vor, es noch einmal mit Glascontainern zu probieren. „Zum einen ist das dann eine sehr endgültige Lösung und man weiß auch noch nicht, wie sich das Thema mit der Müllentsorgung in den nächsten Jahren entwickelt. Vielleicht kommen hier in den nächsten Jahren auch noch Veränderungen vom Landratsamt. Mit Blick auf die Kosten dafür, könnte man ja dieses Geld auch für die Kosten verwenden, die das Aufräumen des Unrats, der leider hier abgeladen wird, kostet.“ Horst Nägele gab hier zu bedenken, dass man bei den normalen Containern wieder das Problem mit einer potenziellen Lärmbelästigung habe.

Die Gemeinderäte einigten sich darauf, dass man sich mit dem Thema weiterhin beschäftigen und nach Lösungen zur Zufriedenheit der Bürger suchen werde. Jedoch werde auch keine vorschnelle Entscheidung getroffen.