Gegen 4.20 Uhr war ein 38–Jähriger am Freitag, 11. August, mit seinem unbeleuchteten Sattelzug in Richtung Stuttgart unterwegs. Weil er zudem in Schlangenlinien fuhr und dabei alle drei Fahrstreifen benötigte, meldeten Zeugen den Laster.

Polizei kontrolliert Fahrer auf Parkplatz

Die Verkehrspolizei Mühlhausen kontrollierte den Fahrer beim Parkplatz Widderstall. Schnell hatten auch die Beamten den Verdacht, dass der Mann Alkohol getrunken hat. Ein Test bestätigte dies und ergab einen Wert von über drei Promille.

Blutabnahme im Krankenhaus

Die Polizei nahm den Mann mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt Blut. Auf den 38–Jährigen kommt nun eine Anzeige zu. Seinen Führerschein musste er abgeben.