Kartenvorverkauf für Theateraufführungen des TV Merklingen starten

Der Turnverein Merklingen führt in der Gemeindehalle Merklingen den Dreiakter „Die Gedächtnislücke“ von Bernd Gombold auf. Präsentiert wird die Veranstaltung von der Theaterabteilung, Jugendgruppe und Stadel-Band. Der Barbetrieb an den Abenden beginnt ab circa 23 Uhr. Die Vorstellungen sind an folgenden Terminen: am Freitag, 8. März, 19.30 Uhr, am Samstag, 9. März, 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 10. März, 14 Uhr. Saalöffnung und Bewirtungsstart ist jeweils eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Die Hauptprobe findet am Freitag, 8. März, 13.30 Uhr, statt, der Eintritt für Kinder ist frei.

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 9. Februar, bei folgenden Vorverkaufsstellen: Alb-Ernte Merklingen, Helga Baumann Poststelle Merklingen, Aktiv Financial Services GmbH, Bahnhofstraße 9, in Laichingen und Stadtbücherei Laichingen. Telefonisch können Karten unter 07333/925790 und per Mail an [email protected] reserviert werden.

Eine Karte kostet im Vorverkauf zehn Euro und an der Abendkasse zwölf Euro für Erwachsene. Für Kinder kostet eine Karte in der Vorstellung am Sonntagnachmittag fünf Euro.