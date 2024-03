Zum Beginn der Osterferien rechnet der ADAC mit starkem Reiseverkehr in Baden-Württemberg. Staureich wird es am Freitag, 22. März, und am Gründonnerstag. Vor allem betroffen werden die Strecken in Richtung Süden sein, wozu auch der Albaufstieg der A8 zählt.

Der ADAC Württemberg rechnet laut Mitteilung für den Beginn der baden-württembergischen Osterferien sowie rund um die Feiertage mit starkem Verkehr auf den baden-württembergischen Autobahnen.

Große Reisewelle zu Ostern erwartet

Traditionell startet zu den Osterferien die erste große Reisewelle des Jahres im Südwesten. Hinzu kommt der Durchreiseverkehr aus den anderen Bundesländern, in denen überwiegend ebenfalls schulfrei ist. Die Menschen in Baden-Württemberg müssen sich vor allem am Freitag, 22. März, am Mittwoch, 27. März, sowie an Gründonnerstag, 28. März, auf zahlreiche Staus einstellen.

Holger Bach, Abteilungsleiter Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg, sagt: „An diesen Tagen wird eine staufreie Fahrt kaum möglich sein.“ 2023 summierten sich in Baden-Württemberg die Staus am Mittwoch vor Gründonnerstag auf insgesamt 190 Stunden und dauerten sogar leicht länger als am Gründonnerstag selbst (188 Stunden).

Der ADAC Württemberg rechnet auch für 2024 damit, dass sich der Verkehr gleichmäßig stark auf beide Tage verteilt. „Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass einige Reisende bereits am Mittwoch vor Gründonnerstag in das Osterwochenende aufbrechen oder am Gründonnerstag im Homeoffice arbeiten, wodurch der Berufsverkehr geringer ausfällt,“ sagt Bach.

Rückreiseverkehr am Ostermontag

Für den Karfreitag geht Bach von einer deutlichen geringeren Staugefahr aus. Am Ostermontag sorgt der einsetzende Rückreiseverkehr nach Prognosen des ADAC erneut für volle Autobahnen in Baden-Württemberg. Wer zeitlich flexibel ist, sollte auf andere Reisetage ausweichen: „Am Samstag und vor allem am Ostersonntag erwarten wir eine sehr ruhige Lage auf den Autobahnen im Südwesten“, sagt Holger Bach. Viele Menschen hätten dann ihre Reiseziele bereits erreicht und seien nicht mehr auf den Straßen unterwegs.

Das größte Staugeschehen während der Osterzeit erwartet der ADAC Württemberg auf der A 8. „Neben dem Albaufstieg wird speziell der Abschnitt zwischen Karlsruhe und dem Bereich Stuttgart im Mittelpunkt stehen“, erklärt Verkehrsexperte Bach.

Baustelle in Pforzheim bleibt Stau-Hotspot

Die Baustelle bei Pforzheim bleibe weiterhin ein Hotspot, dies werde sich an Ostern noch zuspitzen. Im vergangenen Jahr belegte der Abschnitt der A 8 bei Pforzheim in der ADAC Staubilanz für BadenWürttemberg erneut den unrühmlichen Spitzenplatz mit einer Staudauer von 4687 Stunden. Auch rund um Stuttgart erwartet der ADAC Staus auf der A 8.

Neben der A8 sieht der ADAC Württemberg auch die A 5 im Fokus: Als klassische Reiseroute Richtung Süden wird sie vor allem unmittelbar vor den Ostertagen sehr belastet sein.