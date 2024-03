Historische Führung im Merklinger Kirchturm

Der Merklinger Kirchturm ist wirklich etwas Besonderes. Das 61 Meter hohe Wahrzeichen der Kommune, der höchste Turm auf der Laichinger Alb, hat schon einige Jahre auf dem Buckel und viel erlebt. Könnten die Gemäuer der Pfarrkirche Heilige Drei Könige sprechen, so würden sie von der Geschichte mit dem ersten Eintrag im Konstanzer Steuerregister im Jahr 1275, vom Neubau 1454, dem Bau des Kirchturms, aufwendigen Sanierungen und vielem mehr berichten. Im kommenden Jahr hat die Kirche dann sogar noch etwas mehr zu erzählen: Nämlich von der Sanierung der Fassade, die 2025 beginnen soll. Da die Kirchenmauern nicht von ihrem geschichtsträchtigen Leben berichten können, hat Jakob Salzmann, Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen, aus der Geschichte der Kirche und des Kirchturms erzählt.

Kirche hat einen Altar aus dem Jahr 1510

Jakob Salzmann erklärt: „Bei unserer Kirche handelt es sich um eine Wehrkirche, die den Bürgern Schutz vor wilden Reiterhorden bot.“ In größter Not konnten sich die Merklinger hinter die einst meterhohen und dicken Mauern retten und es gab sogar ein kleines Lager für Lebensmittel, falls es zu einer Belagerung gekommen wäre.

Genau genommen ist die Kirche „Heilige Drei Könige“ die zweite in Merklingen, verrät Salzmann. „Die Vorgängerkirche wurde 1452 neu gebaut und 1491 wurde der Chor an der Ostseite sowie die Sakristei durch den Baumeister Hans Harolt von Blaubeuren errichtet.“ Auf dem Weg zum Kirchturm sagt Salzmann: „Besonders schön ist auch unser Altar, der 1510 in der Werkstatt von Matthias Weckmann in Ulm hergestellt wurde. Die Bemalung stammt von Martin Schaffner.“

Das alte Uhrwerkhaus befindet sich im vierten Obergeschoss des Kirchturms. (Foto: Theresa Schiffl )

Auf der Kirchenbühne angekommen sagt Salzmann: „Hier war alles voll mit Truhen, in denen sich Wertsachen befanden, da es der sicherste Ort war. Es gab sogar einen extra Wächter.“ Er geht zu einer alten, schweren Tür aus Holz und erklärt: „Man konnte die Tür auch nach dem Aufsperren nicht öffnen. Man musste erst den Geheimknopf drücken.“ Auf dieser Ebene findet sich auch der alte Blasebalg, mit dem die Orgel früher ihre Luft zum Spielen bekam. „Die Konfirmanden mussten hier oft treten, damit es im Gottesdienst Musik gab.“

Höchster Turm auf der Laichinger Alb

Insgesamt hat der 61 Meter hohe Turm acht Geschosse. Ursprünglich hatte er auch eine andere Form, wie in der umfangreichen Merklinger Turmchronik von Pfarrer Gottlieb Fleischlen aus dem Jahr 1799 zu lesen ist: „Unser voriger Kirchturm hatte fast die nämliche Höhe wie dieser, nur war er der Form nach von anderer Beschaffenheit, er hatte ein 8-eckiges Dach, mit grünen, gelben und roten Platten, welches von da, wo die jetzigen Halläden anfangen, sich in die Höhe hinauf zuspitzte, oben unter dem Knopf war anno 1770 eine Kuppel mit Kupfer angebracht, worin gar füglich acht Männer stehen konnten darin auch zu Festzeiten unsere Orgel-Musici unseren Ort mit einer angenehmen Music vergnügten.“

Ingesamt fünf Glocken beherbergt der Merklinger Kirchturm. (Foto: Theresa Schiffl )

Seine neue Form bekam der Kirchturm in den Jahren 1798 und 1799, als der teilweise baufällige Kirchturm bis zum quadratischen unteren Teil abgerissen wurde. Der Neubau erhielt eine sogenannte „welsche Haube“ und wurde von Maurermeister Jakob Walter, dem Zimmermeister Johannes Staudenmeyer sowie Bauinspektor Kapfer erbaut. 1927 wurde der Kirchturm nach seinem Neubau wieder renoviert und 1949 sowie 1955 erhielt er jeweils zwei neue Glocken. Seitdem beherbergt der Merklinger Kirchturm fünf Glocken. Ebenso bekam die Kirche in den Jahren 1954 bis 1955 ein neues Dach und wurde dann von 1961 bis 1963 renoviert und neugestaltet.

Kirchturmführung an „Tag der offenen Tür“

Dann fand 1995 noch einmal eine aufwendige Turmsanierung durch Merklinger Bürger und Mitglieder des Sporthallen-Fördervereins statt. Dabei half unter anderem Jakob Salzmann tatkräftig mit und hat davon eine Menge zu erzählen, was er auch am Sonntag, 14. April, bei den Kirchturmführungen machen wird. Aus dieser freiwilligen Aktion entstand schließlich auch die Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen.

Pfarrer Cornelius Küttner erklärt zu den geplanten Sanierungsarbeiten: „Die Fassade muss erneuert werden. Die Vorarbeiten der Planung laufen derzeit schon. Voraussichtlich geht es im kommenden Jahr mit den Arbeiten los. So eine Sanierung zieht immer einen riesengroßen Rattenschwanz nach sich: Es müssen viele Sachen geklärt werden und es gibt viele Auflagen wie beispielsweise zur Sicherheit während der Arbeiten.“

Am Sonntag, 14. April, findet von 13 bis 17 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ in der Kirche statt, der zusammen mit der Interessengemeinschaft für Geschichte und Brauchtum Merklingen organisiert wird. Dabei bekommen Interessierte bei einer Führung die Möglichkeit, noch intensiver in die Geschichte des Kirchturms einzutauchen. Im Gemeindehaus wird zudem ein Film von Johann Koch vorgeführt und im Café Kirchgarten gibt es bei Kaffee und Kuchen die Möglichkeit für geselliges Beisammensein. Der Erlös kommt der Kirchturmrenovierung zugute.