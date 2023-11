Gefahrguttransporter gerät auf A8 ins Rutschen

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall auf der A8 am Samstag, an dem ein Lkw beteiligt war, welcher Gefahrgut geladen hatte. Das teilt die Polizei mit.

Ein 38-jähriger Lkw-Lenker fuhr am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf die Ausfahrt des Autobahnparkplatzes Albhöhe und geriet auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen. Der Anhänger schob das Zugfahrzeug vor sich her, das Gespann knickte und blieb am Randstein der Ausfahrt stehen. Das Zugfahrzeug hatte hierbei wohl Kontakt mit dem Tankanhänger, dieser wies jedenfalls leichte Beschädigungen auf.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle präsent und untersuchte mit Spezialkräften den Lkw. Glücklicherweise trat kein Gefahrgut aus dem Tankwagen aus und dieser konnte hiernach aus eigener Kraft seine Fahrt zu einer nahegelegenen Werkstatt fortsetzen. Der Schaden am Tankwagen dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Neben dem Verkehrskommissariat Mühlhausen waren an der Unfallstelle 112 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz und vier Einsatzfahrzeuge des DRK.