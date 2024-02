Fahranfänger kracht beim Linksabbiegen in Citroen

Wie die Polizei mitteilt, sind am Montag bei Merklingen beim Abbiegen zwei Autos zusammengestoßen.

Kurz nach 21.30 Uhr fuhr der 18-Jährige auf der Landesstraße1230 vom Merklingen in Richtung Nellingen. Der Fahranfänger war mit seinem VW unterwegs und bog an der Einmündung nach links auf die A8 in Richtung Stuttgart ab. Dabei übersah er wohl den entgegenkommenden Citroen einer 62-Jährigen. Die war in Richtung Merklingen unterwegs und hatte Vorrang.

Trotz Einleitung einer Bremsung konnte die 62-Jährige den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Citroen krachte mit der Front in die rechte Seite des abbiegenden VW. In dem zog sich die 17-jährige Beifahrerin Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Er suchte selbst einen Arzt auf. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an den nicht fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 6000 Euro.