Merklingen

Die Gemeindehalle bekommt eine neue Schiebetür

Merklingen / Lesedauer: 4 min

Manfred Weberruß erklärt den Ratsmitgliedern, dass der Sensor bei der elektrischen Schiebetür nicht mehr zuverlässig funktioniert. (Foto: Theresa Schiffl )

In der Halle finden eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Nach der Sanierung in den Jahren 2001 und 2002 stehen in den nächsten Jahren jedoch einige Sanierungsarbeiten an.