Darum muss eine 400 Jahre alte Linde weichen

In schwindelerregender Höhe bemühte sich Ronny Epple mit seinem Team vom gleichnamigen Baumkletterteam aus Münsingen um den Erhalt und die Sicherung von vier alten Linden. Sie stehen seit über 400 Jahren am Rand der Verbindungsstraße zwischen Merklingen und Widderstall in Richtung Hohenstadt. Aufgrund ihres denkwürdigen Alters sind sie auch auf der Liste markanter und alter Baumexemplare in Baden Württemberg zu finden und erfahren deswegen einen besonderen Schutz. Jährlich werden sie im Rahmen einer Baumschau vom Alb-Donau-Kreises fachmännisch auf ihre Verkehrssicherheit geprüft und falls notwendig, alle paar Jahre durch einen Baumsachverständigen eingehend untersucht.

In der vergangenen Woche wurden drei Linden durch das fünf Personen starke Team mit dem Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung, Ronny Epple, erneut gesichert: Zum einen sind Äste in der Höhe reduziert, des weiteren Sicherungen durch Seile eingebaut worden, um die Windlast für die einzelnen Stämmlinge zu reduzieren. Wie Epple erklärt, geschah dies auch deswegen, „dass der Baum bei einem Sturm nicht auseinanderreißt. Die erste Linde, von Merklingen aus gesehen, ist von der Qualität noch die beste“, so der Baumkletterer.

Der zweite Baum am Kreisel zum Bahnhof fällt schon lange durch Sicherungsbänder auf und ist innen hohl. Aber die Maßnahmen des Baumteams tragen dazu bei, dass die besonderen Bäume noch viele Jahre erhalten bleiben können, gleichzeitig jedoch die Sicherheit nicht gefährdet wird. Die dritte Linde ist ebenfalls erfolgreich in der Höhe reduziert und abgesichert.

Auch ein Denkmal kann sterben

Eine schwere Entscheidung trafen die Baumgutachter auf der gegenüberliegenden Seite: Hier stand ebenfalls einer der alten Bäume, der aber vor einigen Jahren bei einem Verkehrsunfall in Brand geriet. Der Stamm zur Straßenseite starb von außen in den Innenbereich hinein ab, was am Stamm deutlich sichtbar war. Am Ende war die Linde ein Verkehrsrisiko. Laut Epple „war das Fällen keine Hoppla Hopp Entscheidung, denn der Stamm fiel beim Umfallen komplett auseinander. Dieser Baum war wirklich fertig.“

Wie Epple weiter informiert, bereichern alte Bäume das Ökosystem und je älter und größer sie sind, desto mehr Bewohner hausen in den Ritzen der Baumrinde oder in den kleinen Baumhöhlen nah der Krone. „Diese Bäume bieten einen sehr wertvollen Lebensraum, an denen sich viele Tiere wie Vögel, Fledermäuse, Nagetiere sowie über 200 Käfer- und Wirbeltierarten über Jahre hinweg gewöhnt haben. Es ist immer traurig, wenn ein solches Denkmal abstirbt.“

Alte Bäume bieten viel Lebensraum

Um im Baum schonend zu arbeiten, hat sich sein Team auf die Seilklettertechnik spezialisiert. Voraussetzung für diese Arbeit sind neben einer guten Ausrüstung, fundierte Kenntnisse, praktische Erfahrung und ausgeprägtes Verantwortungsgefühl.

„Es ist nötig, die alten Bäume als Stützpfeiler des Ökosystems zu verstehen“, erinnert Epple, der von ihnen beeindruckend ist: „Wenn man an einen dieser drei Bäume direkt an den Stamm läuft, kann man erst dessen gewaltige Dimension erfassen. Ein schöner Gedanke ist auch, was und wer wohl an diesen Bäumen schon alles vorbeigelaufen und gefahren ist.“ Das könne einen schönen Bezug zu diesen Linden herstellen, um auch das Bestreben nachzuvollziehen, solche Bäume zu erhalten. „Auch dann, wenn es vielleicht nicht mehr die fittesten sind“, fügt Epple hinzu.

Gerade bei den einheimischen Bäumen „mit Löchern, Faulstellen, Höhlen und Rissen gibt es einen immensen Lebensraum für Tiere, teilweise auch für die Pflanzenwelt.“ Bei den ehemals vier Bäumen stehe die Verkehrssicherheit im Vordergrund, „aber der Alb-Donau-Kreis kennt diese Problematik und versteht es gut, beide Bereiche zu vereinen“, weiß der Fachagrarwirt.