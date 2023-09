Autos prallen auf A8 zusammen

Wie die Polizei mitteilt, hat sich am Sonntag auf der A8 bei Merklingen ein Unfall ereignet. Beim Zusammenprall wurde jedoch niemand verletzt und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Gegen 15.30 war ein 33-Jähriger auf dem rechten von drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz Widderstall geriet er wohl aufgrund von Unachtsamkeit nach links auf den mittleren Fahrstreifen. Dort war ein 30-Jähriger unterwegs. Der 33-Jährige streifte mit seinem VW den Mercedes des 30-Jährigen. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am VW auf 1500 Euro, am Mercedes auf 2000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand.