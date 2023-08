Die Sperrung eines Fahrstreifens wegen Felssicherungsarbeiten auf der Autobahn 8 am Drackensteiner Hang hatte in Kombination mit Reiseverkehr vergangenes Wochenende zu kilometerlangen Staus geführt.

Ebenso führte starker Umfahrungsverkehr zu Chaos in den Anrainergemeinden. Ab Freitag steht nun erneut eine Sperrung an und die Autobahn GmbH versucht, es diesmal besser zu machen.

14 Kilometer Stau am vergangenen Wochenende

Bis zu 14 Kilometer Stau waren am Wochenende die Folge der Felssicherungsarbeiten auf der Autobahn 8 am Drackensteiner Hang. Von Freitagabend bis Montagmorgen war die linke Fahrspur bergab gesperrt, damit die Bauarbeiter arbeiten konnten.

Nach der Vollsperrung an einem Juli–Wochenende mit rund 30 Kilometern Stau auf der Bundesstraße 10, dafür aber Ruhe in den Albgemeinden, lief es dieses Wochenende andersherum.

Im Juli hatte die Autobahn GmbH aufwändig Umleitungsstrecken ausgeschildert, um den Verkehr rund um die Vollsperrung zwischen Ulm–West und Mühlhausen herum zu leiten. Da vergangenes Wochenende keine Vollsperrung notwendig war, verzichtete die Autobahn GmbH auf ausgeschilderte Umleitungsstrecken und überließ die Autofahrer ihrer eigenen Kreativität bei der Stauumfahrung.

Autofahrer ignorierten Sperrhinweise

Die Situation war teilweise dramatisch, als Reisende, die statt der ausgeschilderten Umleitungsrouten ihrem Navi folgten, mit Wohnwagen in Sackgassen der Wohngebiete strandeten. Ebenso musste beobachtet werden, wie Verkehrsteilnehmer Sperrhinweise wie „Durchfahrt verboten“ komplett ignorierten.

Irritiert waren auch einige Autofahrer, dass die Autobahneinfahrt Hohenstadt in Richtung Stuttgart während der Felssicherungsarbeiten gesperrt war, obwohl dort gar keine Bauarbeiten stattfanden. Auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung begründete die Autobahn GmbH „die Sperrung dient der Vermeidung von Ausweichverkehren in das nachgeordnete Straßennetz, welches für die hohe Anzahl an Fahrzeugen nicht ausgelegt ist“.

Das wird auch an diesem Wochenende so sein und deshalb müssen Autofahrer, die in Merklingen die Autobahn verlassen, wieder bis nach Mühlhausen auf Nebenstrecken bleiben und belasten die Ortsdurchfahrten in Wiesensteig, Drackenstein, Gosbach und Mühlhausen zusätzlich.

Leittragende waren erneut Anwohner

Leidtragende der Teilsperrungen des vergangenen Wochenendes waren die Anwohner. Da am Freitag, 11. August, ab 20 Uhr bis zum Montag, 14. August, 6 Uhr Teile der A8 erneut wegen Bauarbeiten gesperrt werden, versucht die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest ein Chaos zu vermeiden.

Um die Situation am kommenden Wochenende zu entschärfen, traf sich am Dienstagabend die Autobahn GmbH mit Vertretern des Landratsamt Göppingen und Bürgermeistern der Anrainergemeinden.

Schleichwege werden gesperrt

Folgende Maßnahmen wurden zusätzlich beschlossen: Dem Fernverkehr wird auf der A8 bereits ab Günzburg durch elektronische Warntafeln empfohlen, die Staustrecke bereits vom Autobahnkreuz Ulm–Elchingen über die A7 und A6 weiträumig zu umfahren. Wer nach Stuttgart möchte, soll bei Stau vor der Anschlussstelle Ulm–West über die B 10 und B 313 ausweichen.

Allen anderen wird empfohlen, auf der Autobahn zu bleiben. Der dort zwangsläufig entstehende Stau wird weniger lang dauern, als sich auf „Schleichwegen“ festzufahren. Um das generell zu verhindern, haben Autobahn GmbH, Landratsamt und Gemeinden beschlossen, einige Schleichwege des vergangenen Wochenendes für komplett zu sperren.

Bürgermeister Roland Lang von der besonders betroffenen Gemeinde Drackenstein sagt: „Letztes Wochenende war der Rückreiseverkehr aufgrund des Ferienendes in NRW und Holland besonders hoch. Wir hoffen, dass das Verkehrsaufkommen am kommenden Wochenende geringer sein wird.“

Autobah GmbH zeigt Verständnis

Die Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, Christine Baur–Fewson, hat Verständnis für den Ärger der Anwohner: „Wir verstehen, dass Reisende sich ihre Wege suchen. Aber es ist nicht hinzunehmen, wenn Staugeplagte durch Spielstraßen brettern oder ihre Notdurft in Vorgärten verrichten. Daher bitten wir eindringlich, das Navi auszuschalten und auf den ausgeschilderten Routen zu bleiben.“

Der zweite Fahrstreifen auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart/Karlsruhe wird zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen wegen Felssicherungsarbeiten am Drackensteiner Hang ab Freitag, 20 Uhr, gesperrt. In beiden Fahrtrichtungen, also auch in Richtung München, werden der zweite und dritte Fahrstreifen im Bereich der Anschlussstelle Ulm–West wegen Asphaltarbeiten gesperrt.