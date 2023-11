19-jähriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf A8

Bei einem Unfall auf der Autobahn 8 bei Merklingen ist in der Nacht auf Montag ein 19-Jähriger gestorben. Er überlebte den Zusammenprall mit einem Lastwagen nicht.

Gegen 1.40 Uhr nachts war der mit drei Männern besetzte Skoda mit slowakischer Zulassung auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Unmittelbar hinter dem Parkplatz Widderstall kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache viel zu weit nach rechts. An der Unfallstelle hat die Autobahn zwei Fahrstreifen, daneben ist der Beschleunigungsstreifen aus dem Parkplatz heraus und rechts davon befindet sich eine Sperrfläche. Dort parkte verbotenerweise ein Sattelzug. Der Skoda rammte mit etwa einer Scheinwerferbreite in das Heck des Sattelaufliegers und wurde dann nach links weggeschleudert. Beim Entlangrutschen am Sattelauflieger wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite des Pkw aufgerissen. Gepäck und Fahrzeugteile verteilten sich auf rund fünfzig Metern, der Skoda blieb dann rechts auf dem Standstreifen stehen. Der Beifahrer wurde durch den Aufprall so schwer verletzt, dass der Notarzt nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen konnte. Der 20-jährige Fahrer und ein Mitfahrer auf der Rückbank wurden schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Gemeldet wurde der Unfall vollautomatisch durch das eCall-System des Unfallautos, Zeugen setzten weitere Notrufe ab und versorgten auch die Schwerverletzten.

Die Feuerwehren Merklingen und Laichingen sperrten gemeinsam mit der Polizei und der Autobahnmeisterei die Autobahn, der Verkehr wurde an der Ausfahrt Merklingen für rund drei Stunden ausgeleitet. Fahrzeuge zwischen der Ausfahrt und der Unfallstelle wurden über den Parkplatz Widderstall von der Autobahn geleitet.

Zur genauen Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Ulm ein Gutachten an. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt und abgeschleppt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Stuttgart bis etwa 5.45 Uhr voll gesperrt. Bis zur Bergung des Sattelaufliegers, bei dem durch den Aufprall auch zwei Reifen zerstört wurden, kam es zu stockendem Verkehr an der Unfallstelle. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 85.000 Euro.