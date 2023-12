Im Alb-Donau-Kreis wurden mehrere Verkehrsunfälle aufgrund des Wetters verursacht. Glatte Straßen sorgten am Donnerstag für Sachschäden an mehreren Fahrzeugen.

In der Früh wollte ein 36-Jähriger bei Laichingen von der L1236 nach rechts auf die L230 abbiegen. Auf der glatten Fahrbahn rutschte er jedoch in die Einmündung und stieß gegen einen von links kommenden 3,5-Tonner Lkw eines 56-Jährigen. Die Polizei Ehingen schätzt den Schaden am Audi auf 4.000 Euro, am Mercedes Lkw auf 1.500 Euro.

In Rottenacker war am Donnerstagmorgen ein 36-jähriger Renault-Fahrer in der Kirchbierlinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Braigestraße hielt er verkehrsbedingt an. Der nachfolgende 22-jährige Fahrer eines VW konnte nicht rechtzeitig bremsen, verlor durch die Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in das Heck des stehenden Renault. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.000 Euro.

In Erbach war ebenfalls am Donnerstagmorgen ein 33-Jähriger in der Ziegeleistraße unterwegs. Eine vorausfahrende 46-jährige musste mit ihrem Opel an einer Einmündung bremsen. Auch der 33-Jähriger bremste mit seinem Pkw der Marke MG. Auf der glatten Fahrbahn geriet er ins Rutschen und stieß in das Heck des Opels. An den beiden Autos entstand Sachschaden von jeweils etwa 2.000 Euro.