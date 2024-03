35 Teilnehmer fanden sich am kürzlich gegen 19.30 Uhr im Kommunikationszentrum Lutherische Berge zur 8. Jahreshauptversammlung des BHV ein. Die Vorstandschaft berichtete über die Vereinsaktivitäten 2023, dem ersten Jahr in dem ein Museumsbetrieb von März bis Oktober durchgeführt wurde. Mehr als 300 Gäste besuchten die Museen und waren begeistert von dem „Highlight“ in der Region, berichtete stellvertretende Vorsitzende Angelika Späth. Sehr gut angenommen wurde auch das Angebot von Kaffee und Kuchen zu den Öffnungszeiten.

Diese Besucherzahlen und die Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb „Mosterei“ sichern die Einnahmen des Heimatvereins. 1998,70 Euro blieben zum Jahresabschluss als Verlust übrig, die auf Investitionen in Gebäudesanierung und Reparaturen in der Mosterei zurückzuführen sind, berichtete Kassiererin Susanne Schaude und verwies ohne Sorge auf die bestehenden Rücklagen. Den Berichten des Vorsitzenden Klaus Geprägs und der Schriftführerin Karin Kürsammer waren die übrigen Vereinsaktivitäten zu entnehmen, der Schwerpunkt lag hier auf der Restaurierung der „Scheune“ im Lagerhaus. Diese wurde im August abgeschlossen und stellte den letzten Abschnitt der Baumaßnahmen dar, die vom Heimatverein in 6 Jahren geleistet wurden, um in mehr als 3000 ehrenamtlich geleisteter Arbeitsstunden aus dem Lagerschuppen ein als Museum nutzbares Gebäude zu schaffen.

Im zweiten Teil der Hauptversammlung erzählte Experimentalarchäologe Rudolf Walter von seinem Werdegang und seinem weiten Tätigkeitsfeld, setzte dabei aber einen Schwerpunkt auf die Funde und Grabungen im Hohlen Fels und bedeutende Höhlen in der näheren Umgebung. In Film und Bild nahm er die Zuhörer in großen Schritten mit bis in die Altsteinzeit, präsentierte Gegenstände der Kunst und Kultur und Jagd und zeichnete ein weithin unbekanntes Menschenbild unserer Vorfahren. Ein rundum hörenswerter und kurzweiliger Vortrag der von den Zuhörern mit großem Applaus bedacht wurde.