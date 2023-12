Martinussänger singen am Heiligen Abend in Kirchen

Die Christmette am Heiligen Abend in unserer Pfarrkirche in Kirchen um 22 Uhr wurde von 7 Sängerinnen aus dem Chor der Martinussängern feierlich mitgestaltet. Gesungen wurde „ Jesus ist geboren“, „Kommt zum Kind“, „Heilig ist der Herr der Scharen“, „Kommt mit nach Bethlehem“ und das Lied vom Trommeljungen „Durch die stille Nacht“, „Halleluja“ mit Überstimme und zusammen mit der Gemeinde sowie stimmungsvolle Lieder aus dem Gotteslob wie „Engel auf den Felder singen“ usw. Unser Vikar Martin Sauer zelebrierte den festlichen Weihnachtsgottesdienst. Zum Schluss wurde mit der ganzen Gemeinde in der verdunkelten Kirche „Stille Nacht“ zum Ausklang gesungen.

Bild von links nach rechts: Diana Rechtsteiner, Laura Rechtsteiner, Elisabet Stark, Tabea Rechtsteiner, Selina Haberbosch, Julia Haberbosch, und Vikar Martin Saur. Nicht auf dem Bild: Romy Mauz, die auch mitgesungen hatte.