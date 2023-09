Markus Bührle pfeift seit 20 Jahren

Zu Beginn der Gesamtschulung der Schiedsrichtergruppe Blautal-Lonetal am vergangenen Freitag, den 22.09.2023, im Vereinsheim des FV Asch wurde Markus Bührle vom TSV Seißen für seine 20-jährige Schiedsrichtertätigkeit geehrt. In dieser Zeit leitete Markus Bührle 856 Spiele und erhielt als Dank die WFV-Schiedsrichter-Ehrennadel in Silber. Obmann Roland Groner bedankte sich bei Markus Bührle, der für die SRG Blautal-Lonetal nicht nur ein treuer Schiedsrichter ist, sondern auch neben dem Platz die SRG in vielen Bereichen unterstützt. Das Bild zeigt Obmann Roland Groner und Markus Bührle (von links). Foto: SRG Blautal-Lonetal

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.