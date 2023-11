Marienlieder singen am 15. Oktober

Zu einem feierlichen Singen hatte der katholischen Kirchenchor in Schelklingen am Sonntag, 15. Oktober, die Bevölkerung in die Herz-Jesu-Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Angelika Köder ließen sich über hundert Besucherinnen und Besucher von den 20 Sängerinnen und Sängern mit Marienliedern inspirieren und zum Mitsingen anregen. Neben klassischen Weisen wie „Maria breit den Mantel aus“, das „Ave Maria“ von Schubert oder „Mit dir Maria singen wir“ kamen auch tragende Lieder zum Ausdruck. Die Herzen berührt hatte das „Ave Maria der Berge“, das „Magnificat“ und das „Shalom aleichem“. In Gedanken an den verheerenden Krieg in Israel nahm Helga Bolach in ihrer Lesung mit einem Zitat darauf Bezug: „Nicht der Sieg im Krieg zählt, sondern der Sieg über den Krieg“. Begleitet wurde das Konzert mit dem Sologesang von Angelika Köder und Ole Schott sowie Olga Wilhelm am Klavier und Mareike Ott am Cello. Vorstand Paul Schleicher bedankte sich bei der Kirchengemeinde für ihr Kommen, nicht ohne auf ein Mitmachen beim Chorgesang hinzuweisen. Zum Abschluss wurde das Gemeindelied „Segne du Maria“ und eine weitere Zugabe gesungen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.