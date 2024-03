Märchenerzählerin Marianna verzaubert Schüler

In einer Welt, die oft von Eile und Hast geprägt ist, brachte Märchenerzählerin Marianna eine Prise Magie in die Herzen der Grundschulkinder der Josef-Karlmann-Brechenmacher Schule, als sie an gleich zwei aufregenden Tagen die Klassen besuchte. Der Raum der Stille wurde eigens für diesen besonderen Anlass in einen fabelhaften Theatersaal umgestaltet, geschmückt mit funkelnden Lichtern und geheimnisvollen Schleiern, bereit, die Kinder in die zauberhafte Welt der Gebrüder Grimm zu entführen.

Mit einer warmen Stimme, die wie der sanfte Klang eines Märchenzaubers ertönte, erweckte Marianna die Figuren der Märchen zum Leben. Ihre Augen strahlten vor Begeisterung, als sie von dem tapferen Froschkönig, der zauberhaften Rapunzel und dem mutigen Jungen, der den Teufel mit den drei goldenen Haaren überlistete, erzählte. Die Kinder lauschten gebannt und hingen an ihren Lippen, während sie von den Abenteuern dieser fabelhaften Geschichten berichtete.

Die Atmosphäre war erfüllt von Staunen und Freude, als die kleinen Zuschauer in die Welt der Fantasie eintauchten. Man konnte das Knistern der Vorfreude förmlich spüren, als Marianna mit ihrer lebhaften Gestik und ihrem leidenschaftlichen Erzählen die Geschichten zum Leben erweckte. Der Raum wurde zum Schloss des Froschkönigs, zum Turm von Rapunzel und zum Reich des Teufels, und die Kinder waren mittendrin, gefesselt von den märchenhaften Bildern, die Marianna in ihren Köpfen entstehen ließ.

Nicht nur die Kinder, sondern auch die Lehrerinnen waren von Mariannas Kunst des Erzählens verzaubert. Sie fühlten sich zurückversetzt in ihre eigene Kindheit, als sie selbst mit großen Augen und klopfendem Herzen den Geschichten gelauscht hatten. Mariannas Besuch war mehr als nur eine Vorführung - es war ein magisches Erlebnis, das die Herzen aller Anwesenden berührte und für einen Moment die Zeit stillstehen ließ.

„Märchen und Fantasie spielen eine entscheidende Rolle in der kindlichen Entwicklung“, betonte Schulleiterin Andrea Rongitsch. „Sie regen die Vorstellungskraft an, fördern die Kreativität und helfen Kindern, komplexe emotionale Konzepte zu verstehen. Darüber hinaus sind Märchen eine wertvolle Ressource für den Sprachgebrauch, da sie die Sprachentwicklung fördern und den Wortschatz erweitern.“