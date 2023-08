LK Tagesturniere beim Tennisclub Westerheim

Fünf ereignisreiche Tennistage sind beim Tennisclub Westerheim erfolgreich absolviert worden. Seit mehr als 30 Jahren führt der TCW seine Jugend– und Erwachsenenturniere zu Beginn der Sommerferien aus. Neben der Arbeit stehen der Spaß und die Begeisterung an oberster Stelle, immer mit dem Ziel, Tennisspieler, Eltern, Besucher und Mitglieder zufrieden zu stellen. Von Mittwoch bis Freitag spielten die Jugendlichen um Leistungsklassenpunkte. Insgesamt konnte der Club 50 Anmeldungen von U12 bis U18 verzeichnen, die an drei Tagen in Einzelwettbewerben die gelbe Filzkugel übers Netz schlugen. Die größte Herausforderung bestand darin, die Spiele während des instabilen Wetters mit etlichen Regenunterbrechungen im geplanten Zeitfenster durchzubringen.

Am Freitag konnten die Verantwortlichen erstmals durchschnaufen, der erste Teil des Turniers war erfolgreich abgeschlossen. Für das Wochenende entschied sich der Club erstmals für Doppelwettbewerbe. Mit dieser Entscheidung hat der Club aufs richtige Pferd gesetzt. Insgesamt 27 Doppelpaarungen besuchten die Anlage des TCW. Auch am Wochenende hatte Petrus keine Nachsicht mit dem TCW und die Plätze wurden erneut durch kurzen Starkregen unter Wasser gelegt. Im Handumdrehen und durch den Einsatz der Mitglieder, wurden die Plätze wieder zügig spielbereit gemacht, sodass es mit den Matches weiterging.

In den Mixeddoppeln am Samstag und bei den Herren Doppeln am Sonntag waren etliche sehenswerte Matches dabei. Sowohl leistungsstarke Doppelpaarungen als auch im oberen LK–Bereich spielende Spieler waren beim Turnier vertreten, sodass ein guter Mixed–Wettbewerb mit verschieden Tennisspielern vertreten war. Beim anschließenden Beisammensein mit Teilnehmern und Mitgliedern, verbrachte man noch gemütliche Stunden miteinander.

Am Sonntagmittag fanden noch spontan die U9 Kleinfeld–Clubmeisterschaften statt. Hier belegten die folgenden Spieler die nachfolgenden Ränge: 1. Platz: Theo Aupperle, 2. Platz: Noel Lamour, 3. Platz: Jona Papst. Bei den Mädchen: 1. Platz Leonie Rehm, 2. Platz: Emma Tille, 3. Platz: Lotta Pommerenke. Ein großes Dankeschön geht an all unsere TCW Mitglieder und an Jochen Moll vom 817 Adventure Golf, der uns seine Plätze für die Turniertage zur Verfügung gestellt hat. Ebenfalls herzlichen Dank an unseren Sponsor HSI Heizung– Sanitär–Industriebedarf GmbH, Wernau.