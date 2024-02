Ligaauftakt der WKG Donau-Alb II im Turnen männlich

Am vergangenen Samstag durften auch die Jungs der WKG Donau-Alb II ihr Können in der Kreisliga zum ersten Mal unter Beweis stellen. Die Mannschafft wurde letztes Jahr aufgrund von Turnermangel abgemeldet und dieses Jahr komplett neugestaltet. Die WKG Donau Alb setzt sich aus Turnern aus einigen Vereinen des Turngau Ulm zusammen unter anderem auch sechs Turner des TSV Laichingen.

Schon am ersten Wettkampf zeigte sich, dass auch die zweite Mannschaft der WKG Donau-Alb, die fast nur aus Neulingen in der Turnliga besteht, kein leichter Gegner ist. Dabei gewann die Mannschaft, die gegen die TG Schömberg II turnte, vier der sechs Geräte. Am Ende durfte die WKG Donau-Alb II am ersten Wettkampf einen klaren Sieg feiern. Mit insgesamt 218,65 Punkten der WKG Donau-Alb II zu 203,70 der TG Schömberg II wurde dieser gesichert. Nun hofft die Mannschaft durch ein noch besseres zusammenwachsen bei Ihren nächsten Wettkämpfen ihr Ergebnis noch zu verbessern.

Der nächste Wettkampf der ersten Mannschaft findet am Samstag 9. März in Laichingen statt und der nächste Wettkampf der zweiten Mannschaft findet am 24. März gegen den TV Fridingen in Fridingen statt.