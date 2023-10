Lehrfahrt nach Heidelberg und Sinsheim

Heidelberg war das Ziel der diesjährigen Lehrfahrt der Feuerwehr Granheim am Freitag und Samstag, 29. und 30. September. Unterbrochen von einer ausgiebigen Vesperpause, in der Nähe der Fußball-Arena von Sinsheim, ging es mit dem Bus zum Zielort. Dort wurde die Berufsfeuerwehr Heidelberg besucht.

Nach der über zweistündigen, sehr interessanten Führung durch die Wache und die Fahrzeughallen, führte der Weg in das Zentrum von Heidelberg. Dort war Gelegenheit sich zu verköstigen, bevor es mit einer dreistündigen Stadt- und Schlossführung losging. Beginnend am Universitätsplatz der ältesten Universität Deutschlands, ging es durch die Gassen der Altstadt zur Standseilbahn zur Auffahrt zum weltbekannten Schloss.

Dort gab es viele interessante Informationen zu Schloss und Stadt durch eine Gästeführerin und wunderbare Ausblicke über die Stadt Heidelberg. Natürlich wurde auch das im Schloss befindliche größte Weinfass der Welt (etwa 222.000 Liter) bestaunt.

Nach der Abfahrt mit der Bergbahn zurück in die Stadt, wurde die Heilig-Geist Kirche besucht, die alte Neckarbrücke mit Brückenaffe und auch das Geburtshaus von Friedrich Ebert. Nach dem dann folgenden Check-In im Hotel ging es mit dem Bus wieder zurück in die Altstadt, wo Plätze für ein gemeinsames Abendessen reserviert waren. Anschließend konnte jeder, je nach Kondition und Interessenslage, in das Heidelberger Nachtleben abtauchen.

Am Samstagmorgen ging es mit dem Schiff, der „MS Alt-Heidelberg“, den Neckar hinauf, bis zur Vierburgenstadt Neckarsteinach. Bei herrlichem Wetter konnte die Fahrt durch das wunderschöne Neckartal genossen werden. In Neckarsteinach stand der Bus zur Weiterfahrt nach Sinsheim ins Technik Museum bereit. Dort fand zunächst eine Führung durch die Ausstellungen statt.

Im Anschluss war dann noch genug Zeit, um sich auf eigene Faust die persönlichen Highlights anzuschauen. Besonders beliebt war natürlich der Überschalljet Concorde der Air France und das russische Gegenstück Tupolev TU-144. Da zeitgleich auch noch ein großes Motorrad-Treffen auf dem Gelände des Museums stattfand, gab es auch da für Interessierte viel zu sehen. Die Rückfahrt führte dann noch zum Abendessen nach Mehrstetten, bevor es endgültig wieder zurück nach Granheim ging.