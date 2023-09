Lego–Tage im Ferienprogramm Laichingen

Beim Sommerferienprogramm in der Evangelisch–methodistischen Friedenskirche bauten 30 glückliche Kinder im August eineinhalb Tage lang voller Begeisterung an einer gemeinsamen Legostadt. Diese Tage fanden zum zweiten mal im Rahmen des Ferienprogramms der Stadt Laichingen statt. Nach einer ausführlichen Einweisung in die Bauregeln entstanden viele Reihenhäuser in bunten Farben und Traumhäuser mit Balkon oder Dachgarten, Rutsche oder Schwimmbad. Die Bauleitung lag in diesem Jahr bei Pastor Wolfgang Bay und Carina Kirschmer, die diesen Arbeitszweig in Süddeutschland organisiert. Sie stammt aus Laichingen und war auch die Verantwortliche für kindgerechte und sehr ansprechende Andachten. Dabei ging es um Friedensliebe und soziale Gerechtigkeit nach dem Willen Jesu.

Besonders viel Zeit, Kreativität und Phantasie steckten die sieben– bis zwölfjährigen Kids (und so mancher große Bauleiter) in die Bauprojekte. Stein um Stein bauten sie unter anderem Hausboote und Hafen, Fußballstadion, Wasserturm, Bauernhöfe, verschiedenste Läden und Hochhäuser, Kirche, Krankenhaus, Eisdiele, Zoo ..., eben alles was „Lego–City“ so braucht. Auch ein Flughafen samt Jumbojet und ein Bahnhof mit ICE durften nicht fehlen. Zwischendurch gab es einen leckeren Imbiss beziehungsweise ein Mittagessen für Groß und Klein und natürlich Bewegung, Singen und coole biblische Geschichten. Natürlich kam auch das Spielen in der Stadt nicht zu kurz, denn das war zu jeder Zeit möglich. Die Familien der Kinder konnten am Sonntag nach einem spritzigen Familiengottesdienst mit Carina Kirschmer zum Abschluss am Sonntag die große entstandene Lego–Stadt auf über zwölf Quadratmetern bestaunen und beim Bespielen zusehen.

Nach dem Gottesdienst und anschließenden Kirchenkaffee ging es dann gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern an den Abbau der Stadt und das Sortieren der vielen unterschiedlichen Legosteine in dafür vorgesehene Kisten und dann in den Anhänger. Zwischendurch stärkte ein Pizzaimbiss die versammelten fleißigen Helfer. So entstand eine tolle Gemeinschaft von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden bis zum Abbau der Legostadt.

Vielen Dank allen (Bau-)Helfern, Küchenfeen, den Bauleitern und besonders Gott, dass dies alles so stattfinden konnte.

Die nächste Aktion in unseren Räumen wird der Gottesdienst zum Schulanfang am 10. September um 10 Uhr sein. Herzliche Einladung dazu.