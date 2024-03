Wie Lauterach die 500-Besucher-Marke knackt

Zum 55. Mal hat der Wanderverein Lauterach am Wochenende zu den „Internationalen Lautertal-Wandertagen“ eingeladen. „Wir haben heuer, auch dank des tollen Wanderwetters, sonnig und doch nicht zu warm, wieder die 500er-Marke geknackt. Mehr als 500 Wanderer sind am Samstag und Sonntag auf unseren drei Strecken unterwegs gewesen“, freute sich Gerold Steiner, Vorsitzender des Lauteracher Wandervereins, am Sonntagabend.

Die größten Wandergruppen reisten mit 52 Teilnehmern aus Crailsheim und mit 37 Wanderern aus Filderstadt-Harthausen an. „Die weitesten Anreisen nahmen Wanderfreunde aus Rammstein auf sich. Aber auch vom Titisee, aus Freiburg-Kappel, München und Buchloe sind Wanderer nach Lauterach gekommen“, so Steiner. Rund 45 Helferinnen und Helfer waren wieder mit der Organisation der Lautertal-Wandertage und mit der Verpflegung der Wandergäste in der Lautertalhalle beschäftigt. „Außer unseren Mitgliedern haben uns dankenswerter Weise wieder viele Freiwillige aus Lauterach, darunter auch Bürgermeister Bernhard Ritzler, unterstützt“, betont Gerold Steiner.

Im Wanderangebot der „55. Internationalen Lautertal-Wandertage“ waren auch in diesem Jahr wieder drei Strecken mit sechs, elf und 20 Kilometern Länge, auf denen die Wanderer die Märzenbecherblüte rund um Lauterach, beispielsweise im Wolfstal, erleben konnten.

„Wir sind eigens aus Filderstadt gekommen und freuen uns riesig auf die Märzenbecher“, sagte ein Wanderer am Start bei der Lautertalhalle, und seine Wandererkollegin betonte: „Ich will heute auch den zinnoberroten Kelchbecherling, der ja so selten ist, sehen.“

Auch die leckeren Albleisa mit Spätzle und Saiten sowie die Rauchfleischseelen, die der Wanderverein jedes Jahr im Angebot hat, seien ein wichtiger und leckerer Grund, zu den Wandertagen nach Lauterach zu kommen, sagte ein Wanderer aus Crailsheim.

An mehreren Kontrollpunkten konnten sich die Wanderer ihre Startkarten abstempeln lassen. Am Eingang zum Wolfstal hat Peter Heilig die Startkarten gestempelt und den Wanderern Tee angeboten. Seit vielen Jahren bieten Manfred Ozeranec und Siegfried Hinz den Wanderer hier am Kontrollpunkt auch kühle Getränke, belegte Wecken und Würste an. Und sehr gerne geben sie Auskunft darüber, „wo denn die Märzenbecher blühen“.

Eine Besonderheit der Wandertage war heuer, dass Kinder bis 14 Jahre nicht nur kostenlos an den Lautertal-Wandertagen teilnehmen durften, sondern unterwegs ein Rätsel lösen konnten, um später kleine Preise zu gewinnen. Auf 14 Tafeln waren an der kurzen und mittleren Strecke Rätselfragen zu entdecken. Wer wusste, dass Brot täglich frisch beim Bäcker gebacken wird, dass der Schatten morgens lang und nachts gar nicht zu sehen ist und dass der Fliegenpilz eine „rote Mütze mit weißen Punkten“ hat, fand schließlich als Lösungswort „Wanderfreunde Lauterach“ heraus und hatte damit einen der Preise gewonnen.