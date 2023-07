Welt–Ranger–Tag am 31. Juli

Die Rangerinnen und Ranger im Biosphärengebiet Schwäbische Alb laden am Welt–Ranger–Tag am Montag, 31. Juli, zu einem Aktionstag am Informationszentrum in Lauterach ein. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit. Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort einem Besucherstand mit vielen Informationen und Materialien zu den Rangern. Die Besucher können mehr über die Arbeit der Ranger und das von der UNESCO ausgezeichnete Biosphärengebiet erfahren.

Auch für die kleinen Gäste sind zahlreiche Aktionen geplant, bei denen Spannendes zum Thema Gewässer herausgefunden und gemeinsam kleine Boote gebastelt werden können. Das Team vom Gasthaus „Schneggahäusle“ bewirtet den Tag über mit regionalen Produkten. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Während viele bei dem Wort „Ranger“ sofort an die US–Nationalparks oder an die rote Uniform der Mounties denken, ist der Beruf des Rangers für rund 640 Menschen auch in Deutschland Realität. Für die meisten von ihnen ist das weit mehr als ein normaler Job, es ist eine Lebenseinstellung. So auch für die fünf Rangerinnen und Ranger in der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb und die beiden Ranger im Landkreis Esslingen, die im Biosphärengebiet Schwäbische Alb unterwegs sind. „Ich habe große Freude daran, die Besonderheiten meiner vielfältigen Heimat weiter zu geben, diese zu bewahren und andere Menschen für die vielen Kleinigkeiten in unserer Natur zu begeistern“, sagte Ranger Florian Holzschuh.

Das Erscheinungsbild weicht in Deutschland etwas von den amerikanischen Rangern ab, die Arbeit ist aber genauso vielfältig. Am besonderen „Ranger–Hut“, der auf der ganzen Welt gleich aussieht, kann man auch die Ranger hierzulande gut erkennen.

Ranger kümmern sich darum, dass bedrohte Tier– und Pflanzenarten geschützt werden und nicht verschwinden. Dazu betreiben sie praktische Landschaftspflege und unterstützen bei Forschungsaufgaben. Sie betreuen Schutzgebiete und informieren die Menschen vor Ort oder als „Digital Ranger“ über die Sozialen Medien. Eine besonders schöne Aufgabe ist es zudem, mit Kindern und Jugendlichen draußen unterwegs zu sein, ihnen die Natur zu zeigen und Verständnis für ihren Wert zu wecken. Rangerinnen und Ranger verstehen sich als Mittler zwischen Mensch und Natur. „Wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger in unseren Schutzgebieten herumlaufen, viel wichtiger ist es für uns mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und die Besuchenden zu informieren, um Verständnis für unsere Natur und die geltenden Regeln zu schaffen“, fasst Ranger Steffen Schretzmann die eigene Vorgehensweise zusammen.

Mehr Informationen zu den Rangerinnen und Rangern im Biosphärengebiet gibt es online unter www.biosphaerengebiet-alb.de/schuetzen-entwickeln/ranger.