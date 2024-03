Weiterer Schritt zur Neustrukturierung der Wasserversorgung

Die Gemeinderäte aus Lauterach und Rechtenstein haben sich in der Lautertalhalle getroffen, um in der „unendlichen Geschichte“ der Neustrukturierung der Wasserversorgung einen weiteren Schritt zu machen und den Bau des Wasserwerks „Wolfstal“ zu beschließen.

Ingenieur Eckart Stetter vom Ingenieurbüro „Dreher und Stetter“ in Empfingen erläuterte den beiden Gremien die Planungen zum Wasserwerk und zum nötigen Leitungsbau. Das Bauwerk zum geplanten Wasserwerk „Wolfstal“ soll mit einer Fläche von 16 mal 13 Metern und einer Höhe von sechs Metern gebaut werden und das Wasser aus der Quelle Boschäcker und aus dem Tiefbrunnen Wolfstal sammeln und aufbereiten. Für die benötigte Wassermenge von durchschnittlich 120 Kubikmetern pro Tag reiche der Tiefbrunnen nicht aus, so der Ingenieur. „Deshalb muss auch Wasser aus der Quelle Boschäcker entnommen werden.“ Dort schwanken die Fördermengen zwischen 70 und 170 Kubikmetern pro Tag.

Im geplanten Wasserwerk wird das Wasser aus der Quelle und dem Tiefbrunnen zunächst in einem Rohwasserbehälter gesammelt, in der Ultrafiltrationsanlage gereinigt und dann aus dem Feinwasserbehälter verteilt. Zur Stromversorgung hat der Ingenieur ein stationäres Notstromaggregat geplant. Die Fragen, ob ein solches Aggregat nötig sei, ob auch ein mobiles Gerät einsetzbar wäre und ob die Kosten von rund 170.000 Euro eingespart werden könnten, führte zu heftigen Diskussionen. „Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten“ sprach sich Lauterachs Bürgermeister Bernhard Ritzler für ein stationäres Notstromaggregat aus. Sein Rechtensteiner Kollege Florian Stöhr betonte, dass ein stationäres Gerät im Notfall „automatisch anläuft“. Am Schluss der Debatte beschlossen die Räte bei zwei Gegenstimmen, dass ein stationäres Notstromaggregat im Wasserwerk installiert wird.

Ingenieur Stetter nannte rund zwei Millionen Euro als Kosten des Wasserwerks. Der Bau soll im Herbst beginnen, im Sommer 2026 soll das Wasserwerk in Betrieb gehen. Die Gremien gaben dem Ingenieur den Auftrag, die „ersten Gewerke“, also Bodenarbeiten, Rohbau sowie die Prozess- und Verfahrenstechnik, auszuschreiben. Auch soll geprüft werden, ob die Stromversorgung des Wasserwerks „Wolfstal“ über eine Direktleitung zum E-Werk Laufenmühle möglich ist. Später wollen die Gremien über die Verkleidung der Fassade des Wasserwerks mit Kunststoff oder Holz entscheiden. „Heute haben wir einen weiteren großen Schritt für unsere Wasserversorgung gemacht und wichtige Entscheidungen getroffen“, sagte Ritzler.

In einem zweiten Schritt stellte Ingenieur Eckart Stetter den Räten den geplanten Leitungsbau und die denkbaren Verlegeverfahren vor. Die Leitung von der Quelle „Boschäcker“ zum Wasserwerk ist 1350 Meter lang und wird die Quelle an das Leitungsnetz anschließen. Der geplante Anschluss Lauterachs und der Ringschluss des Leitungssystems muss auf einer Länge von 2200 Metern gebaut werden. Für den gesamten Leitungsbau nennte Stetter rund 1,4 Millionen Euro als Kosten. „Die Trasse ist bereits abgesteckt und nach einer Naturschutzbegehung mit dem Landratsamt können die Arbeiten ausgeschrieben werden“, so der Ingenieur. Baubeginn soll im April 2025 sein, im Mai oder Juni 2026 ist die Fertigstellung der Leitungen geplant. „Die genannten hohen Kosten schrecken uns alle“, sagte Ritzler und verwies auf die benötigten Zuschüsse.