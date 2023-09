Erst flogen nur die Worte, dann die Fäuste. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 1.50 Uhr beim Weinfest in Lauterach zu einer Schlägerei gekommen, wie die Polizei mitteilt. Eine Personengruppe geriet mit zwei weiteren, bislang unbekannten Personen in einen verbalen Streit.

Nach diversen Provokationen schlugen die beiden unbekannten männlichen Personen zwei Personen aus der Gruppe mit der Faust ins Gesicht, sodass diese Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Einer der Angreifer würde „Sebi“ heißen und sei von Bregenz aus auf das Weinfest gelangt.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Lauterach in Verbindung zu setzen.