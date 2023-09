Rathauschef lobt fleißige Blutspender

Im Namen des DRK-Blutspendedienstes für Baden-Württemberg und Hessen hat Bürgermeister Bernhard Ritzler Manfred Reinhardt für 50-maliges sowie Markus Schelkle für 25-maliges Blutspenden geehrt. Der Rathauschef lobte die Blutspender für ihre gelebte Nächstenliebe und das DRK für die Organisation und Durchführung der Blutspendetermine. „Das DRK hat einen umfassenden Auftrag die Rettung von Verletzten zu gewährleisten. Dazu gehört die Aufbereitung und das Zurverfügungstellen von Blut. Die Helfer vor Ort erbringen ihre dahingehenden Dienste ehrenamtlich. Die Ortsvereine verdienen sich durch die Durchführung von Blutspendeterminen keine goldene Nase“, machte Ritzler in der jüngsten Gemeindertassitzung deutlich. Ergänzend stellte er klar, dass alle Blutspender zeigen, dass ihnen die Gesellschaft nicht egal ist. Neben einer Ehrennadel und einer Urkunde erhielten die Geehrten aus den Händen des Bürgermeisters auch ein Präsent der Gemeinde.

Auch das Thema Radwegbrücke über die Lauter am Donauradweg stand bei der Ratssitzung auf der Tagesordnung. Die Brücke wird um einiges günstiger als zunächst geplant. Dieses erfreuliche Submissionsergebnis gab Gemeinderat Lutz Mammel bekannt. Als Planer führte er die günstigen Angebote insbesondere auf die deutlich gefallenen Stahlpreise und Eigenleistungen zurück. Geehrt für häufiges Blutspenden wurden zwei Einwohner.

Gefreut hat sich der Rathauschef über einen Antrag auf ELR-Förderung aus Neuburg. Dort soll ein kleines Haus, 80 Jahre alt, durch eine Umbaumaßnahme zwei zeitgemäße Wohneinheiten erhalten, einschließlich einer energetischen Sanierung. „Wir sind froh um jede Wohnung im Innenbereich, weshalb die Gemeinde dieses Bauvorhaben durch eine positive Stellungnahme unterstützt“ sagte Bürgermeister Ritzler, der klarstellte, dass solche Maßnahmen helfen, den Flächenverbrauch im Außenbereich zu verringern.

Seit mehreren Jahren ist die Radwegbrücke über die Lauter am Donauradweg in zunehmend schlechtem Zustand. Die Witterung hat der Holzkonstruktion zugesetzt, weshalb sie nun durch eine Stahlkonstruktion ersetzt werden soll. Einstweilen wird die Brücke engmaschig vom Lauteracher Bauhof kontrolliert und repariert. Im Hinblick auf die Notwendigkeit der Erteilung einer wasserrechtlichen Genehmigung und einer artenschutzrechtlichen Prüfung dankte Bürgermeister Bernhard Ritzler der Deutschen Bahn für die Überlassung eines Gutachtens. Dieses war vor wenigen Jahren für andere Zwecke erstellt worden und hat der Gemeinde die Beauftragung eines eigenen Gutachtens erspart. Als Planer hat Gemeinderat Lutz Mammel Angebote für eine Stahlbrücke eingeholt, die auf alten Fundamenten errichtet wird. Er sagte, die weniger als 30 Jahre alten Leimbinder der jetzigen Brücke seien durchgefault. Das habe den Ausschlag für die Entscheidung zugunsten einer Stahlbrücke mit Holzaufbau aus Hartholz gegeben. Noch vor Winterbeginn soll die neue Brücke errichtet werden. Der Bauhof soll in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Maurer König die alten Fundamente erhöhen, um die notwendige Durchflusshöhe zu gewährleisten.

Bei seiner Kostenberechnung ist Lutz Mammel 2022 auf Kosten von über 50.000 Euro gekommen. Da seither die Stahlpreise deutlich gesunken sind, lagen die Angebote für die Stahlkonstruktion nun zwischen 23.205 und 30.000 Euro brutto. Da die Genehmigung noch nicht eingegangen ist, hat das Gremium einstimmig beschlossen, dass alsbald nach Eingang der Genehmigung das günstigste Angebot angenommen werden soll. Diese ist von Matallbau Blersch in Aßmannshardt eingegangen. Der aus dem Ausgleichstock bewilligte Zuschuss in Höhe von 110.000 Euro wird im Ergebnis nicht komplett benötigt. Der Holzbelag verursacht weitere Kosten von 3000 bis 5000 Euro, wobei die teuere Eiche eine Nutzungsdauer von 30 Jahren verspricht, bei Lärchenholz ging Lutz Mammel von 15 Jahren aus.

Gemeinderat Horst Wimmer drängte auf eine rasche Durchführung der Maßnahme, da ansonsten eine Sperrung der Brücke notwendig werden könnte. Bürgermeister Ritzler sagte zu, den gesammelten Antrag zeitnah ans Landratsamt zu schicken. Dort sei die Dringlichkeit bereits bekannt. Insgesamt werden die Baukosten von berechneten 150.000 Euro auf 50.000 bis 60.000 Euro sinken. Neben dem geringeren Stahlpreis sei insoweit auch die Eigenleistung der Gemeinde bezüglich der Fundamente ausschlaggebend. Zudem genüge ein kleinerer Baukran als zunächst vorgesehen. Bernd Maier sagte, „durch umsichtige Planung sparen wir öffentliche Gelder ein“. Horst Wimmer ergänzte lobend, dass auch durch den Planer aus den eigenen Reihen des Gemeinderats Geld eingespart werde.

Auch bezüglich der Feuerwehrgarage ist Gemeinderat Lutz Mammel als Planer tätig. In der Sitzung ging es um Angebote zu drei Türen und einem Fenster. Die Angebote bezogen sich jeweils auf Kunststoff und Aluminium. Das Gremium entschied sich einstimmig für den kostengünstigeren Kunststoff. Die Kostenberechnung lautete auf 8000 Euro. Den Zuschlag für die Lieferung erhielt die Holzwerkstatt Schnitzer aus Rechtenstein, deren Angebot auf 5361 Euro lautet. Hinzu kommt der Einbau. Dieser soll in Eigenleistung erbracht werden. Bürgermeister Ritzler dankte den Feuerwehrkameraden für ihre Beiträge zum Entstehen der Feuerwehrgarage. Lutz Mammel ging davon aus, dass das Feuerwehrfahrzeug vor Forsteinbruch in der Garage abgestellt werden kann. Aufgrund der vorhandenen Heizung kann das Fahrzeug mit gefülltem Wassertank eingestellt werden.