Lauterach ist mit der Energiewende fertig

Das Thema der Energiesicherheit rückt immer öfter in den Vordergrund. Klimawandel und der Angriffskrieg Putins auf die Ukraine haben dafür gesorgt, dass Energiepolitik völlig neu gedacht werden muss. Unter der Überschrift „Netzdialog mit der EnBW“ wurden Bürgermeister Bernhard Ritzler und der Gemeinderat am Montag in der Gemeinderatssitzung über den Stand der Technik in Lauterach informiert.

Kommunalberater Joachim Hepner von der EnBW erläuterte, dass 2030 der Anteil der erneuerbaren Energien bei 80 Prozent liegen werde, was auf die Verteilernetze vor Ort erhebliche Auswirkungen habe. Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen seien die Zukunft. Die Landesregierung strebe eine Treibhausgasneutralität bis 2040 an, der Bund gehe von Klimaneutralität Deutschlands bis 2045 aus.

Jürgen Müller ist als „Regionalmanager Verteilnetze“ für das Netzgebiet Oberschwaben auch für die Stromversorgung in Lauterach zuständig. „Wir betrachten die Energiesicherheit heute mit anderen Augen als noch vor einigen Monaten“, sagte der Experte, und bestätigte, „die Politik nahm Fahrt auf“. Wenngleich die Gesetze in Brüssel, Berlin und Stuttgart gemacht würden, so müsse regional eine Umsetzung stattfinden, die einen möglichst hohen Grad der Versorgungssicherheit garantiert.

Der Infrastrukturwandel sei mit hoher Geschwindigkeit im Gange. „Wir erleben einen Komplettumbau des Energiesystems“, so Jürgen Müller, der dies beschrieb mit den Worten, „es hat sich ein Orkan entwickelt. Die Energiewende findet im Verteilnetz statt“.

Im Hinblick auf die künftigen Stromnetze sparte Jürgen Müller nicht mit detaillierten Hintergründen. Er prognostizierte, dass die E-Mobilität in den kommenden zehn Jahren rasant an Fahrt aufnehmen werde. Dies müsse das Stromnetz der Zukunft bewältigen. Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, habe man im ländlichen Raum im Wege eines „Netzlabors“ Tests durchgeführt, indem man ein Jahr lang eine komplette Wohnstraße mit kostenlosen E-Autos ausgerüstet habe. „70 Prozent aller Ladevorgänge finden zuhause oder beim Arbeitgeber statt. Das führt zu abendlichen Ladespitzen“, so das Ergebnis.

Um nicht flächendeckend den kostenintensiven Weg des Ersatzes alter Kabel durch leistungsfähigere Kabel gehen zu müssen, sei Intelligenz gefragt. Man habe mit Erfolg die maximale Ladeleistung in Zeiten hoher Belastung auf 50 Prozent reduziert, und so die Ladevorgänge in die Nacht verlagert, ohne Negativfolgen für die Kunden. Für Lauterach bedeute dies, dass die Infrastruktur die Ladeleistung für 114 E-Autos im Jahr 2025 und 325 E-Fahrzeuge im Jahr 2024 bewältigen müsse. Mit einem Anteil von 3,4 Prozent seien E-Autos aktuell noch schwach vertreten. Lob gab es für die sehr hohe Quote der digitalen Eingabe der Zählerstände. Der Stromverbrauch werde sich bis 2040 mehr als verdoppeln. Wärmepumpen und Photovoltaik in der Gemeinde sieht Jürgen Müller 2040 auf deutlich höherem Niveau als jetzt, für die Leistung der Wärmepumpen prognostiziert er bis 2040 eine Vervierfachung. Auf der digitalen KomunalPlattform müsse eine Intensivierung des kommunalen Dialogs er-folgen, damit mögliche Synergieeffekte, auch im Hinblick auf den Austausch von Kabeln, frühzeitig koordiniert werden können. Der Referent sprach von der Notwen-digkeit von Transparenz.

Das Stromnetz in Lauterach mit einer Länge von 28,9 Kilometer teile sich auf in 12,3 Kilometer Mittelspannung mit 20.000 Volt, davon 11,3 Kilometer Erdleitung sowie 16,6 Kilometer Niedrigspannung mit 230 Volt, davon 13,4 Kilometer Erdleitung. Erdkabel hätten den Vorteil, dass die Versorgung witterungsunabhängig sei, lediglich die Kappung von Leitungen durch Bagger stelle ein Risiko dar.

97 Photovoltaikanlagen würden in Lauterach derzeit gut 1,3 Megawatt Leistung erbringen. „Das stellt eine erhebliche Wertschöpfung im ländlichen Raum dar“, so Jürgen Müller, der ländliche Gemeinden als Stromerzeuger der Zukunft sah und sie als die Gewinner der Energiewende bezeichnete. Zentrale Großkraftwerke würden stark an Bedeutung verlieren. Müller sagte: „Lauterach hat die Energiewende schon umgesetzt, Sie produzieren mehr als das Doppelte des von Ihnen verbrauchten Stroms“, wurde im Gremium gerne gehört. Jürgen Müller erklärte angesichts des bedrohlichen Klimawandels und fehlender Energieunabhängigkeit Deutschlands: „Wir müssen Gas geben.“ Dies gelte auch für den Ausbau von Speicherkapazitäten. Die Energiesicherheit von Lauterach sei aufgrund von vier Netzverknüpfungspunkten hoch, denn jeder könne die Gemeinde alleine mit Strom versorgen. Die Gefahr eines Blackouts sei sehr gering, es gebe für den Fall des Falles Pläne zum Wiederhochfahren.

In Sachen Eigenwerbung nannte Jürgen Müller die Zahl von 13 Millionen Euro, die in den Jahren 2018 bis 2023 in das Umspannwerk Munderkingen investiert worden seien. 2020 habe man 73.000 Euro in das Umspannwerk im Kirchweg in Neuburg investiert. 2021 habe man in Lauterach im Zusammenhang mit dem Ausbau des Backbones für das schnelle Internet in die Infrastruktur der Stromnetze 1,183 Millionen Euro investiert. „Bei Realisierung des bereits angefragten Solarparks muss die Freileitung zwischen Neuburg und Untermarchtal verkabelt werden“, so Jürgen Müller.

Im Baugebiet „Ehinger Steige“ soll für gut 16.000 Euro brutto die Fahrbahnbeleuchtung installiert werden, ungefähr 12 Beleuchtungskörper sind vorgesehen. Einstimmig hat der Gemeinderat für die Annahme des günstigeren von zwei Angeboten gestimmt. Gemeinderat Bernd Maier informierte nach seiner Teilnahme am Spaten-stich für den Ausbau Grauer Flecken in Griesingen am 11. Oktober, dass Lauterach Ende 2025 komplett mit schnellem Internet versorgt werden könne.