Gemeinderat beschließt Haushalt 2024

Die Gemeinde ist 2023 ohne Kreditaufnahme ausgekommen. Für das aktuelle Jahr geht der vom Gemeinderat am Freitag einstimmig beschlossene Haushaltsplan von der Notwendigkeit einer Kreditaufnahme von 150.000 Euro aus. Keinen Honig saugen kann Lauterach aus dem kommunalen Wald. Dieser verursacht 2024 einen Verlust von 1249 Euro.

Haushaltsdebatten in Lauterach sind seit Jahren gekennzeichnet von hohen Kosten für die notwendige Neuordnung der Wasserversorgung sowie für den Breitbandausbau. Bürgermeister Bernhard Ritzler formulierte, „die Gemeinde ist chronisch klamm“. Was dies bedeutet, hat Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, erläutert. Der Anstieg der Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023 um 12 auf 629 Personen sei für den Finanzausgleich von Vorteil, die Gemeinde erhalte pro Kopf 1700 Euro. Der Ergebnishaushalt rechnet mit einem Minus von 110.627 Euro. Damit kann die Gemeinde ihre Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Das Ziel der Generationengerechtigkeit wird verfehlt. Kosten für Wasser und Abwasser könne und müsse laut Mussotter die Gemein-de über Gebühren auf die Einwohnerschaft umlegen. Bei Ausgaben für Halle, Schule, Kindergarten oder Straßenbeleuchtung sei eine Refinanzierung nur teilweise oder gar nicht möglich.

Für den Finanzhaushalt ging Mussotter von einem Plus von 41.206 Euro aus. Da der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit bei 37.200 Euro liege, könne die Schuldentilgung geleistet wer-den. Auch sei die Kreditermächtigung für 2024 in Höhe von 150.000 Euro moderat, vergleiche man sie mit den in den Jahren 2021 und 2022 aufgenommenen Krediten von insgesamt 950.000 Euro. Für 2025 geht der Ergebnishaushalt von einem Plus von 46.012 Euro aus, 2026 weist ein Plus von 22.571 Euro aus. Der Zahlungsmittelüberschuss für 2025 und 2026 beläuft sich auf je rund 200.000 Euro.

An Einnahmen stehen aus der Einkommensteuer 433.400 Euro im Plan, 100.000 Euro aus der Gewerbesteuer, fast 69.000 Euro aus der Grundsteuer sowie 4590 Euro aus der Umsatzsteuer. Die Zuweisungen saldieren sich bei einer halben Million Euro. Investiert wird laut Plan in ein Fahrzeug für den Bauhof, für das 21.500 Euro in den Haushalt eingestellt sind. Für den Erwerb von Grundstücken stehen 100.000 Euro bereit. Die Feuerwehrgarage steht mit 105.000 Euro im Plan, wobei 100.000 Euro aus dem Ausgleichsstock bewilligt sind. Die Einführung des Digitalfunks bei der Feuerwehr kostet 15.150 Euro, von digitalen Sirenen abzüglich der Förderung 4150 Euro. Sofern aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ eine Förderung erfolgt, ist eine Investition von 500.000 Euro in die Lautertalhalle vorgesehen. Abzüglich der Zuschüsse rechnet der Plan für die Wasserversorgung mit Ausgaben von 266.750 Euro. Ein Regenüberlaufbecken würde 120.000 Euro kosten, der Umbau der Bushaltestellen 65.000 Euro, die Sanierung der Feldwege abzüglich Förderung 60.000 Euro, die Straßenbeleuchtung 28.000 Euro, der Erwerb eines Salzsilos für den Winterdienst 30.000 Euro. Insgesamt beläuft sich bei den Investitionen der Zuschussbedarf nach Abzug der Einnahmen auf 804.760 Euro, 740.000 Euro waren zu Jahresbeginn auf dem Gemeindekonto.

Vom Gemeinderat wurde als Vorschlag für den Gemeindewahlausschuss für die Wahlen im Juni Simone Schelkle als Vorsitzende und Carina Mall als Stellvertreterin festgelegt. Schriftführerin ist Pia Kübek, Stellvertreterin Annette Steiner. Als Beisitzer notiert sind Carolin Schrade, Lara Epp und Ingo Pfeifer, Stellvertre-ter sind Hubert Munding, Kreszentia Höft, Christine Epp und Manfred Aierstock.

Für die Errichtung einer Funksende- und Empfangsanlage für das Vodafone Mobilfunknetz und Mobilfunkdienste privater Netzbetreiber und den notwenigen Neubau eines Stahlgittermasten hat der Gemeinderat das Einvernehmen erteilt. Keine Entscheidung getroffen wurde hinsichtlich der Baulastübernahme für den Rückbau. Bürgermeister Ritzler und die Räte vertraten die Ansicht, nicht die Gemeinde, sondern der Bauherr müsse die Verantwortung tragen. Ritzler wird mit der Baurechtsbehörde sprechen.

Für Aufforstungsarbeiten fallen 2024 Kosten in Höhe von 8000 Euro an. Da laut „Betriebsplan Gemeindewald“ nur 6771 Euro an Einnahmen zu erwarten sind, sieht die Kommune einem Verlust von 1249 Euro entgegnen. Der Gemeinderat hat der Planung zugestimmt und bittet die Fortverwaltung, künftig eine schwarze Null anzustreben. Für die Erneuerung der Bereifung des Gemeindetraktors lagen zwei Angebote über netto 5716 und 5721 Euro vor. Gemeinderat Paul Fisel wusste von Aktionen bei Bestellung im Herbst. Die Entscheidung wurde vertagt.