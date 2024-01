Feuerwehrgarage wird im Sommer fertig

Bei einer Besichtigung der neu errichteten Feuerwehrgarage hat Gemeinderat und Bauleiter Lutz Mammel am Freitag den Stand der Bauarbeiten erläutert. Im Sommer sollen alle Gewerke abgeschlossen sein. In finanziell schwierigen Zeiten hat sich das Gremium mit der Haushaltsvorberatung beschäftigt. Die Aktualisierung der gemeindeeigenen Wasserversorgung kostet viel Geld. In Zukunft wird daher die Gebühr für einen Kubikmeter Frischwasser auf über fünf Euro steigen.

Um Kosten zu sparen, erbringen Architekt und Gemeinderat Lutz Mammel die Planung und Bauleitung sowie viele Feuerwehrkameraden erhebliche Eigenleistungen für die Feuerwehrgarage. Mammel dankte der Bevölkerung für Spenden für die Garage. „Der Rohbau steht“, lautete der Tenor. Mammel erläuterte seinen Ratskollegen und der Öffentlichkeit den Baufortschritt. Derzeit werde die Elektrik verlegt, was kostenmäßig mit 35.000 Euro ein großer Brocken sei. Verbraucht seien bisher 155.000 Euro, zur Fertigstellung würden noch 75.000 Euro benötigt. Im April seien bereits Türen und Tore eingebaut worden. Ein Vertreter des Herstellers sei eingeladen, sich zwei Mängel anzusehen. Für März kündigte Mammel die Verputzarbeiten im Innenbereich an.

Der Raum für 32 Umkleidekabinen im ehemaligen Gemeinschaftsgefrierraum soll eine Fußbodenheizung erhalten. Ein späterer Einbau von Duschen sei möglich. Der einstige Schlachtraum werde zur Werkstatt umgebaut. Das ehemalige Büro des Bauhofs werde das Kommandantenbüro. Glasfaser und WLAN-Anschluss sollen folgen. Bürgermeister Bernhard Ritzler ergänzte, „die OEW hat die Ausschreibungen veranlasst. Ich rechne noch in diesem Jahr mit einem Anschluss ans Glasfasernetz“. Hinsichtlich der Heizung ist die Firma Stöhr in Obermarchtal beauftragt. Lutz Mammel hofft auf unterstützende Eigenleistungen beim Einbau. Der Vorplatz soll asphaltiert werden. Die Einweihung könne im Sommer erfolgen. „Wir waren langsam, sind aber qualitativ so unterwegs, dass wir für die nächsten 50 Jahre gut aufgestellt sind“, fasste Mammel zusammen. Bürgermeister Ritzler dankte ihm und den Helfern. Die ehrenamtliche Tätigkeit bedeute eine spürbare Entlastung für die Gemeinde. Die Fußbodenheizung im Umkleideraum sei aufgrund der Einsparungen durch ehrenamtliche Hilfe ermöglicht worden. Wenn alle Gewerke an Firmen vergeben würden, müsste die Gemeinde mit Gesamtkosten von 300.000 bis 400.000 Euro rechnen. Mammel geht von Kosten von 230.000 Euro aus und bat die Ratskollegen um die Einstellung eines Puffers von 30.000 Euro in den Haushalt.

Die Vorberatungen von Haushalt und Investitionsprogramm folgten im Rathaus. Gemeinderat Horst Wimmer bedauerte die hohen Kosten im Hinblick auf die Eigenwasserversorgung und sagte, „die Bürgerinitiative hat lediglich den Erhalt der eigenen Wasserversorgung gewünscht, nicht die hohen Kosten“. Bürgermeister Ritzler erläuterte, dass die Kosten mit der Ertüchtigung der Eigenwasserversorgung zwingend Hand in Hand gehen. Um Kosten zu sparen, hätte man die Gemeinde an die Bussenwasserversorgung anschließen müssen: „nachdem der Bürgerentscheid mit über 70 Prozent für die Eigenwasserversorgung ausgefallen ist, setzt die Verwaltung den Bürgerwillen um. Aufgabe der Bürgerinitiative ist es, der Bevölkerung zu erklären, dass die Gemeinde die Kosten über die Wassergebühren auf die Verbraucher umlegen muss“.

Markus Mussotter, Geschäftsführer und Fachbeamter für das Finanzwesen der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, ging von Gebühren von 5,62 Euro pro Kubikmeter aus. Der Gemeinderat müsse den Zeitpunkt der Anhebung beschließen. Innerhalb von fünf Jahren müsse für einen Ausgleich gesorgt werden. Für 2024 rechnet er im Ergebnishaushalt mit einem Minus von 150.000 Euro, im Finanzhaushalt steht ein Minus von 2000 Euro an. In den Folgejahren gehen laut mittelfristiger Planung die Zahlen aber in den positiven Bereich. Eine Kreditermächtigung von 200.000 für 2024 und weiteren 500.000 Euro für 2025 stand im Raum.

Der Rat sprach sich für die Teilnahme an der Bündelausschreibung des Gemeindetags aus, um für 2025 bis 2027 einen günstigen Stromtarif zu erhalten. Bürgermeister Ritzler dankte DRK, dem Chor PiCanto, Fasnetsverein, Feuerwehr, Landjugend, Sportclub und Wanderverein für die Spenden für den Defibrillator in der Lautertalhalle.