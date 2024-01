Feuerwehr erhält CO-Warnmelder, Funkgeräte und Funkmeldeempfänger

Berthold Merk ist in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres als neu gewählter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lauterach bestätigt. Als sein Stellvertreter erhielt Fabian Fisel vom Gremium die Bestätigung. Die Gemeinde schafft für die Feuerwehr einen CO-Warnmelder, Funkgeräte und Funkmeldeempfänge an. Angepasst hat das Gremium die Wasserversorgungssatzung und die Abwassersatzung. Dabei bleiben die Gebühren im neuen Jahr stabil. Der Grünabfallsammelplatz erhält 2024 bürgerfreundlichere Öffnungszeiten.

Einstimmig hat das Gremium Bürgermeister Bernhard Ritzler ermächtigt, im Verwaltungsrat von Komm.Pakt.Net für die Auflösung der Kommunalanstalt zu stimmen und den notwendigen Beschlüssen zuzustimmen, die zur Übertragung der bisher durch Komm.Patk.Net wahrgenommenen Aufgaben und Rechtsverhältnisse auf die OEW Breitband GmbH erforderlich sind.

Die bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Lauterach am 17. November gewählten Kommandanten wurden vom Gemeinderat bestätigt. In Nachfolge von Christian Großmann ist nun Berthold Merk neuer Kommandant, Stellvertreter ist weiterhin Fabian Fisel. Bürgermeister Ritzler dankte dem scheidenden Kommandanten Großmann für seine insgesamt 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit als stellvertretender Kommandant und Kommandant. Den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr dankte der Rathauschef für ihre Teilnahme an Fortbildungen und das Ablegen von Leistungsabzeichen. Sein besonderer Dank galt den Kameraden für ihre beim Bau der neuen Feuerwehrgarage eingebrachten Eigenleistungen, ohne die der Bau so nicht möglich gewesen wäre.

Beschlossen hat das Gremium die Anschaffung eines CO-Warngeräts für die Feuerwehr im Wert von 125 Euro netto. Zudem sollen sechs digitale „Zwei-Meter Funkgeräte“ zum Gesamtpreis von 7650 Euro gekauft werden, ferner 21 neue Funkmeldeempfänger, auch als Piepser bekannt. Die bisherigen Geräte erfüllen nicht mehr die gültigen gesetzlichen Voraussetzungen, eine Umrüstung ist nicht möglich. Hierfür sind weitere rund 7000 Euro einzurechnen. Bürgermeister Ritzler sagte, für die Anschaffungen gäbe es keine Fördermöglichkeiten. Die Beträge müssten vollumfänglich in den Haushalt 2024 eingestellt werden. Für ein neues Laptop für das Feuerwehrhaus muss die Gemeinde kein Geld vorhalten, da der neue Kommandant Berthold Merk bereits im Vorfeld der Sitzung zugesagt hat, das Gerät zu spenden. Die Freiwillige Feuerwehr Untermarchtal soll zudem eine neue Mailadresse erhalten.

Das Gremium hat beschlossen, die Satzungen über den öffentlichen Anschluss an die Wasserversorgung und über die öffentliche Abwasserbeseitigung zu ändern. In beiden Satzungen wird die Fälligkeit der Zahlungen von 30 auf 14 Tage verkürzt, die neuen Zahlungstermine lauten aufgrund einer Änderung der Software auf den 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember. Die bisherigen Gebührensätze gelten auch im neuen Jahr. Die Satzungsänderungen traten am 1. Januar 2024 in Kraft.

Verbesserungen soll es bei den Öffnungszeiten beim örtlichen Grünabfallsammelplatz geben. Vorbehaltlich der Zustimmung des Landratsamts soll künftig von März bis Oktober mittwochs von 15 bis 16 Uhr eine zusätzliche Stunde geöffnet sein. Im Gegenzug soll samstags die Öffnungszeit von November bis Februar auf 10 bis 12 Uhr reduziert werden, bisher war ganzjährig von 10 bis 14 Uhr geöffnet, was sich aber als nicht notwendig erwiesen hat. Im Amtsblatt wird die Gemeinde über die Änderungen informieren, sobald diese bestätigt sind.