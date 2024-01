Ein Kran von Liebherr, den die Firma Reitter Wasserkraftanlagen aus Rechtenstein zur Verfügung gestellt hat, hat am Dienstagvormittag unterhalb von Neuburg die 24 Jahre alte Holzbrücke über die Lauter angehoben und senkrecht schwebend auf den Donauradwanderweg gelegt. Das 16 Meter lange und zweieinhalb Meter breite Konstrukt wurde danach in drei Teile zersägt und vom Bauhof mit Traktor und Anhänger abtransportiert. Eine neue Brücke ist in Planung.

Ein nicht alltäglicher Anblick bietet sich seit Dienstag um 11 Uhr am alternativen Donauradwanderweg zwischen Unter- und Obermarchtal. Ganz in der Nähe jener Stelle, an der die Lauter zwischen den beiden Gemeinden in die Donau fließt, fehlt seither die im Jahr 2000 dort erstmals errichtete Holzbrücke. Der Weg ist seit Montag gesperrt.

Seit 2020 beschäftigte die Brücke die Gemeinde Lauterach. Bei einer Zustandsbeurteilung durch das Ulmer Ingenieurbüro Müller wurde festgestellt, dass die Holzbrücke saniert oder ausgetauscht werden muss. Die Leimbinder waren witterungsbedingt angegriffen. Gemeinderat und Architekt Lutz Mammel, der ehrenamtlich die Planung und Bauleitung übernommen hat, sagt: „Das ist für eine Holzbrücke ein ungünstiger Standort. Durch Laub, Feuchtigkeit und Witterung war das Brettschichtholz angegriffen. Solches wird bei statischer Beanspruchung von Ingenieurholzbauwer-ken eingesetzt. Die Begutachtung hat gezeigt, dass das Material am Ende ist.“

Warum eine Sanierung sinnlos ist

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Brücke nicht zu sanieren, da jede Maßnahme nur kurzfristigen Erfolg gebracht hätte. „Spätestens in zehn Jahren wären wir wieder am gleichen Punkt gestanden“, bestätigt Lutz Mammel. Entschieden hat man sich für den Einbau einer neuen Brücke in Stahlkonstruktion. Auch das Geländer besteht aus Stahl, der Belag wird ein rutschfester Stahlgitterrost sein. Die Kostenschätzung aus der Zeit, als die Baupreise am höchsten waren, lag bei 150.000 Euro. Bürgermeister Bernhard Ritzler sagt: „Wir bekommen vom Ausgleichstock bis zu 100.000 Euro Zuschuss. Da jedoch die Kostenberechnung aktuell auf 60.000 Euro lautet, benötigt die Gemeinde Lauterach nicht den kompletten Zuschuss.“ Er ergänzt: „Wir versuchen kostengünstig zu arbeiten. Dazu gehört auch, dass Lutz Mammel seine Tätigkeit ehrenamtlich erbringt, wodurch eine erhebliche Einsparung möglich ist. Lediglich für die Statik haben wir das Büro Wohlleb + Sabotic in Mundingen eingeschaltet.“

Während des Entscheidungs- und Planungsprozesses hat der Bauhof die Brücke mit hohem Unterhaltungsaufwand laufend kontrolliert und gesichert. So konnte der Radwanderweg geöffnet bleiben. Der Zeitpunkt des Austausches der Brücke wurde so gewählt, dass wenig Tourismus herrscht und auch die Belange des Naturschutzes am wenigsten tangiert sind, denn im Bereich der Brücke nisten ab Frühjahr Wasseramseln. Am Dienstagmorgen ist von Neuburg her ein Kran der Firma „Reitter Wasserkraftanlagen“ angerückt. Nachdem noch letzte Sägearbeiten durchgeführt wurden, konnte er die angekettete Holzbrücke anheben und nach einem 180-Grad-Schwenk senkrecht schwebend hinter sich auf den Schotterweg legen. Dort wurde sie in drei Teile zersägt und mit Traktor und Anhänger vom Bauhof entsorgt. Die Leimbinder werden zum Altholz gebracht, das Naturholz kann vom örtlichen Bauwagen verfeuert werden. Kranführer Andreas Tress meinte nach der Aktion: „Das war vom Bauhof und von Siegfried König so gut vorbereitet, dass es für mich nicht schwierig war.“

So sieht die neue Brücke aus

Unterdessen wird bei der Firma Blersch Stahl & Metallbau in Assmannshardt die neue Brücke gefertigt. Nach der Verzinkung außer Haus werden die Teile zusammengebaut und mit dem Tieflader zum Einbau nach Lauterach gebracht. Bürgermeister Ritzler rechnet damit, dass der Kran Mitte Februar die neue Brücke einsetzen wird. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen Siegfried König aus Talheim wird der Bauhof bis dahin das Betonfundament als Aufleger um 60 Zentimeter erhöhen, damit der Durchflussquerschnitt mindestens dem bisherigen entspricht. Dazu sagt der Rathauschef: „Die neue Brücke wird nicht nach oben gewölbt, sondern eben sein. Die Deutsche Bahn hat uns ein Gutachten zur Verfügung gestellt, das sie vor drei Jahren für Arbeiten an der Lauterquerung der Donaubahn erstellen ließ. Dadurch hat die Gemeinde für die notwendigen wasser- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen nicht mehr alle Begutachtungen selbst beauftragen müssen. Auch hat die Bahn jüngst einige Bäume beseitigt, was für den Kran die Arbeit erleichtert hat.“

Vor dem Bau der Holzbrücke gab es in deren Nähe zur Überquerung der Lauter lediglich den Pfaffensteg. Dieser wurde nach dem Einbau der Holzbrücke eingezogen. Der alternative Donauradwanderweg soll Ende Februar wieder geöffnet werden. Bürgermeister Ritzler bittet alle Nutzer des Wegs, bis dahin die offizielle Hauptstrecke zu befahren.