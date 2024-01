Daniel Buck nimmt Bernhard Ritzler den Rathausschlüssel ab

Eisige Temperaturen haben am Freitag die Ausgrabung der Fasnet in Lauterach begleitet. Das tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Zunftmeister Daniel Buck hat Bürgermeister Bernhard Ritzler den Rathausschlüssel abgenommen. Der Musikverein Mundingen ließ sich von minus sechs Grad nicht vom Spielen stimmungsvoller Musik abbringen. Auch das Stellen des Narrenbaums und die Narrentaufe an der Lauter fanden traditionell guten Anklang.

Am Fasnetsschuppen oberhalb der Lautertalhalle floss zum allgemeinen Aufwärmen reichlich Glühwein und Punsch, als die Mitglieder des Narrenvereins Lauterach ihre Freunde vom Mundinger Musikverein, von den Gausweibern von Stäa aus Unterstadion sowie die zahlreich erschienenen Narren aus Lauterach und Umgebung begrüßten. In einem kleinen Umzug ging es rüber zum Rathaus. Dort war Bürgermeister Bernhard Ritzler in seinen Amtsräumen zunächst nicht aufzufinden. Doch rasch hatten die findigen Bära und Schnegga das Versteck des Schultes ausfindig gemacht. Dieser wies gekonnt in Reimform darauf hin, dass auch in Untermarchtal die Fasnet ausgegraben wird, weshalb er nicht sich, aber seine Zeit aufteilen müsse.

Von den Narren und der Öffentlichkeit bezeugt, hat der Rathauschef an Zunftmeister Daniel Buck den Rathausschlüssel übergeben, ohne Schmerz legte der Bürgermeister die die Geschicke der Gemeinde dem Daniel ans Herz. Buck lobte den Schultes als einen „sauguata Ma“ und zeigte sich zuversichtlich, was den weiteren Verlauf des Abends anging. Aus den Reihen der Narren wurden sodann ein paar lustige Vorkommnisse aus Lauterach und Munderkingen dargebracht. Ein Besuch in Munderkingen muss für die besuchende Mutter und die besuchte Tochter zu einer Menge Herzklopfen geführt haben, denn beim Blick aus dem Fenster war das Auto verschwunden. „Schneller wia’d Speedy Gonzales Maus“ sprangen beide wohl aus dem Haus. Glücklicherweise hat die Fahndung nach dem heiligen Blechle ein gutes Ende genommen, denn es hatte sich lediglich unter einem nahegelegenen Baum versteckt, der schwachen Handbremse geschuldet.

Bei einer Wanderung haben Katja und Bine beim Sprechen und Gehen die Wegweiser übersehen. So war nach 20 Kilometern nichts vom Ziel zu erkennen. „Sie liefen und liefen über Berge und Täler, die Wege mal breit und dann wieder schmäler.“ Das vermeintlich ins Auge gefasste Ziel muss sich dann erst als die Mittelstation erwiesen haben, so bekamen beide sicher die höchste Kilometerzahl von allen Wanderern des Tages auf den Tacho. Mit viel Musik hielten die Musikantinnen und Musikanten aus Mundingen die Stimmung oben.

Nach einem Zug zur Lauter stellten die Gausweiber von Stäa aus Unterstadion dort mit Muskelkraft den Narrenbaum. Dabei mussten sie zwischendurch ein Päuschen einlegen und sich mit einem kurzen, hochprozentigen Energietrunk stärken. Mit einem herzhaften Ruck war der Baum hiernach rasch oben. Er wurde mit einem sturmsicheren Keil befestigt. Direkt nebenan wurde entsprechend einer Zeile aus dem Lauteracher Narrenlied, „mit Lautertalwasser land se sich noch taufa“, Gloria Schrade bei den Bära aufgenommen. Dazu wurden nach erbrachtem Taufversprechen einige Kellen vom frischen Lautertalwasser über ihr Haupt gegossen. Das nennen die Kenner „Narrentaufe“. Im Anschluss ging es zurück in den Fasnetsschuppen, wo noch ordentlich gefeiert wurde.