CDU–Bundestagsabgeordnete Kemmer zu Besuch in Lauterach

Die CDU–Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat am Dienstagvormittag die Gemeinde Lauterach besucht. Bürgermeister Bernhard Ritzler freute sich über ihren Besuch und zeigte der Abgeordneten aktuelle Projekte, die der Gemeinde „am Herzen liegen und viel Geld kosten“.

Dazu gehörte der neue Hochbehälter bei Reichenstein. Per Bürgerentscheid sei in Lauterach beschlossen worden, die Wasserversorgung in Eigenregie zu erledigen, erklärte Ritzler. Weil einige Anlagen nicht mehr der aktuellen Technik entsprechen, müsse, wie im Fall des Hochbehälters, neu gebaut werden. Der Neubau des Hochbehälters sei der erste Bauschritt der Neustrukturierung, die insgesamt rund 3,8 Millionen Euro kosten wird. In den neuen Hochbehälter Reichenstein wurden zwei Wassertanks, mit einem Fassungsvermögen von jeweils 225 Kubikmetern Frischwasser, sowie modernste Technik eingebaut. „Damit sind wir zukunftssicher aufgestellt. Später soll auch Lauterach aus diesem Hochbehälter versorgt werden“, sagte der Bürgermeister.

Ronja Kemmer hatte sich am Morgen mit Bürgermeister Ritzler und den Gemeinderäten Lutz Mammel, Bernd Maier und Paul Fisel am Sportheim getroffen. Hier soll in nächster Zeit und im Rahmen des 5G–Ausbaus eine 40 bis 60 Meter hohe Funkantenne für alle Anbieter gebaut werden, erfuhr die Abgeordnete. „Der Bau der Antenne auf dem Dach des Sportheims hätte nicht ausgereicht, um Lauterach in seiner Tallage komplett zu versorgen“, sagte Ritzler.

Die Bundesnetzagentur sorge dafür, dass die Anbieter miteinander kooperieren müssen, erklärte Ronja Kemmer. „Es ist volkswirtschaftlich ja völlig unsinnig, dass die nötige Infrastruktur mehrfach aufgebaut wird.“ Zum Thema erneuerbare Energien sagte die CDU–Abgeordnete, dass es für PV–Anlagen viele ungenutzte Potentiale gebe und nannte Autobahnen, öffentliche Gebäude und Supermärkte als Beispiele. „Es gibt andere Möglichkeiten, als gute Ackerflächen damit zu pflastern“, sagte Kemmer.

Bei der Besichtigung der im Bau befindlichen Feuerwehrgarage sagte Kemmer: „Hier ist der gute Geist in der Feuerwehr und der Zusammenhalt in der guten Dorfgemeinschaft Lauterach erkennbar.“ Die soll rund 220.000 Euro kosten, wobei die Feuerwehr viele Eigenleistungen erbringt. „Sicher in Höhe von ein paar zehntausend Euro“, sagte Lutz Mammel, der als Architekt die Planung der Feuerwehrgarage ehrenamtlich übernommen hat. „Die Leistungen unserer 29 Feuerwehrleute verdient höchsten Respekt“, sagte Bürgermeister Ritzler. „Wir sorgen im Gegenzug für eine gute Ausrüstung.“ Aus dem Ausgleichstock habe die Gemeinde für die Feuerwehrgarage einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro erhalten. Ritzler sagte: „Jetzt sind noch die Elektroarbeiten zu erledigen. Wir planen, dass die Feuerwehr bis zum Jahresende einziehen kann.“

Als es um Bauplätze in Lauterach ging, sagte Ritzler, dass in den Teilorten kleinere Baugebiete geplant seien, dass aber, „wegen des notwendigen ökologischen Ausgleichs nicht viel machbar“ sei. „Wenn wir in Lauterach Bauplätze anbieten können, werden sie auch schnell nachgefragt“, sagte der Bürgermeister. Zwischen Neuburg und Lauterach sei eine Bebauung denkbar.