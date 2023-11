Lauterach

20 neue Bäumchen an der Lauter

Lauterach / Lesedauer: 1 min

Gemeinsam mit Leuten vom BUND pflanzten Nokia-Mitarbeiter Bäumchen an der Lauter. (Foto: BUND )

„Ich habe noch nie einen Baum gepflanzt“, das war von einigen der Nokia-Volunteers zu hören, die mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) Ehingen in Lauterach an der Großen Lauter am Wiederansiedlungsprojekt der Donau-Schwarzpappeln mitgearbeitet haben (Foto: BUND). Ab jetzt sagen das die Teilnehmer an diesem Sozialen Tag der Nokia Solutions and Networks GmbH aus Ulm nun nicht mehr, denn 20 neue Bäumchen der heimischen und ökologisch wertvollen Pappel wurden gemeinsam und sorgfältig in die Erde gebracht.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 11:58 Von: sz