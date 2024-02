Latzmann in Herbertshofen / Dintenhofen

Am Fasnetssamstag zog wieder der Latzmann durch Herbertsofen und Dintenhofen. Nach alter Tradition zogen die Kinder von Haus zu Haus und sammelten Zutaten für Berliner und Fasnetskiachla. Die abgepackten Lebensmittel werden dem Ehinger Tafelladen zur Verfügung gestellt. Die Tradition wird noch in mehreren Gemeinden der Gegend gepflegt, bei allen anderen aber an Pfingsten. Dies ist aber schon immer so. Als Grund dafür wird ein Pfarrer angenommen, der wohl sagte: „Die Kinder sollen an Pfingsten in die Kirche und nicht auf der Gass rumspringen.“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.