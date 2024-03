Trapper Schoepp in Langenau

In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro Langenau präsentieren die Country & Western Friends Kötz am Samstag, 16. März, ein Konzert mit dem amerikanischen Singer-Songwriter Trapper Schoepp und seiner Band The Shades. Beginn ist um 20 Uhr im Pfleghofsaal Langenau.

Laut Vorschau kommt Trapper Schoepp mit neuer CD „Siren Songs“, die er vergangenes Jahr im legendären „Cash Cabin Studio“ von Johnny Cash in Hendersonville, Tennessee, aufgenommen hat. In Langenau spielt er (Gitarre, Mundharmonika, Vocals) zusammen mit Eston Bennett (Kontrabass und Gesang) sowie Nick Lang an Drums und Percussion.

Kartenreservierungen sind online unter www.cwf-koetz.de , per Mail an: [email protected] oder unter der Telefonnummer 08221/34671 möglich.