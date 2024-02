Rund 70 Rinder und vier Pferde waren in der Nacht zum Sonntag in einem Stallgebäude in Langenau von einem Großbrand betroffen. Mehrere Tiere überlebten den Brand nicht, andere mussten wegen ihrer Verletzungen von einem Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Noch ist unklar, warum gegen 0.40 Uhr am Sonntagmorgen der Brand auf einem Bauernhof in der Langenauer Kernstadt ausbrach. Bürgermeister Daniel Salemi, der in der Nähe des Brandortes wohnt, hörte zwei dumpfe Schläge, konnte dann aber beim Blick aus dem Fenster nichts sehen.

Andere Anwohner sahen den Feuerschein über dem Stallgebäude und alarmierten die Feuerwehr. Auch der Bürgermeister wurde wegen der Größe des Brandeinsatzes dann alarmiert und informierte sich vor Ort.

Rund 125 Feuerwehrleute waren eingesetzt, nicht nur aus Langenau, sondern auch aus umliegenden Ortschaften. Sie löschten von zwei Drehleitern aus und mit neun Strahlrohren vom Boden aus. In dem Stallgebäuden befanden sich neben den Tieren auch mehrere Traktoren und weitere Maschinen sowie Stroh und Heu.

Für den massiven Löschangriff wurde das Löschwasser nicht nur aus dem Leitungsnetz entnommen, sondern auch über mehrere Hundert meter aus dem Flüsschen Ach herangepumpt.

Zwei Drohnen der Drohnenstaffel lieferten Luftaufnahmen für die Einsatzleitung, so konnte mit der Wärmebildkamera einer Drohne genau abgelesen werden, wo sich Glutnester im Heu und an Maschinen verstecken.

Befreundete Landwirte helfen

Der Rettungsdienst war mit rund 20 haupt- und ehrenamtlichen Kräften im Einsatz, neben dem medizinischen Schutz sorgten sie auch für die Verpflegung der Einsatzkräfte. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Vormittag hinein. Zwei Notfallseelsorger waren als Ansprechpartner für die vom Brand betroffene Familie im Einsatz.

Befreundete Landwirte brachten Viehtransporter, um die unverletzten Tiere aus dem Stall auf eine Weidefläche außerhalb des Ortes zu bringen. Eine noch unbekannte Zahl Tiere überlebte den Brand nicht. Angaben zur Brandursache und zur Schadenhöhe konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch nicht machen.