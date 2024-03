„Zionist“ und „Faschist“ war auf den Aufklebern zu lesen - dazwischen die israelische Flagge abgebildet. Unbekannte haben sie vergangene Woche am Eingangstor des evangelischen Gemeinde- und Pfarrhauses in Langenau (Alb-Donau-Kreis) angebracht, wo Pfarrer Ralf Sedlak mit seiner Familie wohnt. Es ist nicht der erste Vorfall in der Stadt. Jetzt äußert sich auch der Antisemitismus-Beauftragte.

Morgens vor dem Wohnhaus entdeckt

Am Sonntag vor einer Woche klebten sie vormittags auf dem Schild zum Gemeinde- und Pfarrhaus. Pfarrer Ralf Sedlak hatte die Sticker vor dem Haus entdeckt. „Wir haben aber keinen Anhaltspunkt, wer es war“, so der Geistliche, der den Vorfall daraufhin umgehend bei der Polizei angezeigt hat. Nachdem diese den Vorfall dokumentiert hatte, verschwanden die Aufkleber umgehend. Was hat es mit den Drohungen gegen den Pfarrer auf sich? Ralf Sedlak ist seit anderthalb Jahren Pfarrer in Langenau (Foto: Ralf Sedlak )

Mann störte Gottesdienst vehement

Erst im Herbst kam es in Langenau zu einem ähnlichen, offenbar ebenfalls anti-israelischen Vorfall. Während eines Gottesdienstes in der Martinskirche soll sich ein Mann lautstark gegenüber Pfarrer Sedlak echauffiert haben.

Weiter bin ich gar nicht gekommen. Pfarrer Ralf Sedlak

Eine Woche zuvor war der Konflikt in Nahost eskaliert - und deshalb auch ein Thema in der Kirche. Der Pfarrer zeigte sich in seiner Ansprache geschockt über die Gewalttaten beim Angriff der Terrororganisation Hamas und „die Nachrichten aus Israel von heimtückisch ermordeten Menschen“, wie es damals hieß. „Weiter bin ich gar nicht gekommen“, erinnert sich Sedlak.

Dann habe sich der Mann eingeschaltet. „Das ist falsch. Das sind Fake News“, soll der Störer dem Pfarrer zugerufen haben. „Dem bin ich natürlich entgegengetreten“, erinnert sich Sedlak. „Bei den Terroranschlägen sind schließlich Menschen getötet worden“, betont er.

Diese als Falschnachrichten abzutun, könne er nicht akzeptieren, so Sedlak. Danach sei es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Männern gekommen. „Bomben auf wehrlose Flüchtlinge, schämen Sie sich“, soll der Störer dem Pfarrer zugerufen haben. „Und Sie tun nichts.“

Schließlich sei der Mann von einigen anderen Besuchern aus der mit gut 300 Menschen besetzten Kirche geleitet worden, so Sedlak.

So ist die Situation in anderen Gemeinden „Bei uns gab es solche Vorfälle noch nicht“, sagt Pfarrer Gianfranco Loi von der Seelsorgeeinheit Marchtal und unter anderem für Ober- und Untermarchtal zuständig. „Im ländlichen Kontext sind solche politischen Störaktionen kein Thema.“ Für ihn ist das eher ein Problem, das im Einzugsgebiet der großen Städte aufkommt. In den Predigten und im Gottesdienst seien die Kriege der Welt kein Thema. Vielmehr bete man für Frieden in der Welt, auch „im heiligen Land“. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gebe es in der Gemeinde außerdem jeden Mittwoch das Friedensgebet. Dort werde für einen „unabdingbaren Frieden“ gebetet, wie der Diakon der Seelsorgeeinheit Johannes Hänn es ausdruckt – für einen Frieden, „nicht auf Kosten anderer“. Wie das genau aussehe, darauf könne die Kirche keine Antwort geben, sagt Pfarrer Loi. Das sei Aufgabe der Politik. (vep)

Pfarrer zur Zielscheibe geworden?

„Das Ganze ging nicht gegen mich als Person. Doch weil ich mich im Gottesdienst gegen diesen Angriff gewehrt habe, bin ich jetzt auch zur Zielperson geworden“, glaubt Sedlak. „Ich habe mich auch nie politisch exponiert oder als Unterstützer der derzeitigen israelischen Regierung zu erkennen gegeben“, fügt er hinzu. „Eigentlich bin ich der falsche Ansprechpartner dafür.“

Das ist falsch. Das sind Fake News, soll der Störer im Gottesdienst gerufen haben.

Kurz danach hatte Sedlak, wie jetzt bei den Stickern, Anzeige gegen den Mann erstattet. Der Vorwurf der Volksverhetzung habe im Raum gestanden, so der Geistliche. Das Verfahren wurde inzwischen aber eingestellt; der Vorfall sei nicht als „grobe Störung der Religionsausübung“ gewertet worden. Denn: Der Mann habe den Gottesdienst schließlich verlassen.

Zwei Zwischenfälle in kurzer Zeit - und der Langenauer Pfarrer im Mittelpunkt. Eine bedenkliche Entwicklung sieht Sedlak allerdings nicht. „Ich erlebe hier keinen Trend“, sagt er. „Trotzdem war der Vorfall auch keine Lappalie“, sagt er. Aus der Bevölkerung habe er nach dem Gottesdienst-Vorfall überwiegend Zuspruch für seinen „Mut“ bekommen, wie er sagt. Er solle sich nicht einschüchtern lassen, so der Tenor in den vielen Rückmeldungen.

Mulmiges Gefühl - Sedlak will sich aber nicht verrückt machen lassen

Trotzdem bleibe ein ungutes Gefühl - auch, weil sich zuvor in der Silvesternacht ein weiterer Vorfall ereignet habe. Diesen möchte Sedlak jedoch nicht in Zusammenhang mit den beiden anderen bringen.

Man geht jetzt natürlich mit einem anderen Gefühl aus dem Haus. Ralf Sedlak

Damals soll ein anderer, ihm unbekannter Mann, zu Neujahr mit einer Schreckschusspistole vor Sedlaks Augen mehrere Male auf das Gemeinde- und Pfarrhaus gezielt haben, in dem er mit seiner Frau und den sechs Kindern wohnt. Danach sei der Mann wortlos davongelaufen. Der Pfarrer zeigte den Vorfall damals allerdings nicht bei der Polizei an.

Nach meiner Einschätzung handelt es sich um eine judenfeindliche Feindmarkierung einer Kirchengemeinde und Familie. Antisemitismus-Beauftragter Michael Blume

„Man geht jetzt natürlich mit einem anderen Gefühl aus dem Haus“, gibt der Familienvater nach dem Aufkleber-Vorfall zu. „Das waren jetzt drei Ereignisse, die eine gewisse Serie darstellen“, sagt er. „Auf der anderen Seite darf man sich aber nicht verrückt machen lassen. Es ist ja zum Glück nichts passiert.“ Für ihn und seine Familie heiße es, weiterhin Normalität zu wahren, sagt er. „Das alles soll nicht unseren Tagesablauf und auch nicht den Diskurs in der Stadt prägen.“

Es ist schon der zweite Vorfall, bei dem der Nahostkonflikt im Mittelpunkt stand. (Foto: Ralf Sedlak )

Antisemitismusbeauftragter kritisiert Judenfeindlichkeit

Auch der Kirchengemeinderat äußerte sich zwischenzeitlich dazu. „Die Botschaft und die Platzierung der Aufkleber legen nahe, dass es sich um eine gezielte Diffamierung und Bedrohung unseres Pfarrers und seiner Familie handelt“, schreibt die Gemeinde, deren Mitglieder Hass, Hetze und anonyme Bedrohungen verurteilen. Allem voran, wenn sich diese „gegen eine Familie mit Kindern an deren Wohnadresse“ richte.

Die Evangelische Kirchengemeinde Langenau verurteilt die Tat. Hass, Hetze und anonyme Bedrohungen, insbesondere einer Familie mit Kindern an ihrer Wohnadresse, sind indiskutabel. Stellungnahme des Kirchengemeinderats

Ähnlich sieht das auch Michael Blume, Antisemitismus-Beauftragter des Landes Baden-Württemberg. Er sieht den antisemitischen Vorfall von Langenau mit großer Sorge und stehe deshalb im Kontakt mit dem betroffenen Pfarrer, teilt Blume auf Nachfrage mit.

„Nach meiner Einschätzung handelt es sich um eine judenfeindliche Feindmarkierung einer Kirchengemeinde und Familie“, so Blume weiter. Israel-bezogener Antisemitismus bedrohe jede Demokratie. Und das fange oft schon im Kleinen an. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.