Krazy Kabarett mit Ulan & Bator

Ulan & Bator das sind: Frank Smilgies und Sebastian Rüger. Sie verbinden bei ihren Auftritten Elemente aus Theater, Musik, Comedy, Tanz, Improvisation und Wortwitz. Ihre Markenzeichen sind zwei Pudelmützen, die ihre Träger auf der Bühne in das Reich der Fantasie und wilden Assoziationen eintreten lassen (Foto: Enrico Meyer). In Ihrem Programm „Zukunst“, das sie am Freitag, 23. Februar, um 20 Uhr im Langenauer Pfleghof zum Besten geben, perlen aus eben diesen bunten Strickmützen wieder irrwitzige Ideen, teilen die Veranstalter mit. Eintrittskarten sind bei der Buchhandlung Mahr in Langenau, im Bürgerbüro der Stadt, in der StadtBücherei im Pfleghof, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, online über Reservix.de. sowie an der Abendkasse erhältlich.