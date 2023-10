HG.Butzko spricht wieder Klartext

Der Kabarettist HG.Butzko führt am Freitag, 20. Oktober, auf der Bühne im Langenauer Pfleghof sein zwölftes Kabarett-Solo „Ach ja“ mit seiner brüllend komischen und bisweilen besinnlichen Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit auf.

Ab 20 Uhr wagt er gemeinsam mit dem Publikum einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts und da zeigt sich: Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern. Und deswegen beleuchtet der Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts noch mal alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen der letzten 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien. Also nicht alle. Dann würde das Programm vier Tage dauern. Aber wenn man verstehen will, warum wir heute da stehen, wo wir stehen, müssen die Verbindlichkeiten der Vergangenheit vollstreckt werden, damit das Unverbindliche in Zukunft auf der Strecke bleibt.

Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder beim Kulturbüro, Telefon 07345/9622141, sowie an der Abendkasse erhältlich.